Новости Софт 06.05.2024 в 14:39 comment views icon

AI Explorer: искусственный интеллект в Windows 11 будет создавать «снимки момента» с записью и анализом ваших действий в системе

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Вадим Карпусь

Автор новостей

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Ожидается, что 21 мая Microsoft представит новую комплексную функцию на базе искусственного интеллекта под названием AI Explorer. Это должно быть действительно полезной и революционной возможностью для современной вычислительной техники.

Предполагается, что AI Explorer в Windows 11 будет записывать и анализировать все, что вы делаете на своем компьютере, включая действия в программах, действия с электронной почтой, документы, встречи, фильмы и тому подобное. Накануне официального анонса появляются новые утечки относительно AI Explorer. На этот раз упоминаются функции snapshots и recall.

Например, если вы работали над документами о квартальных отчетах вашей компании, но не помните, где они находятся, вы можете вызвать AI Explorer и попросить ИИ «показать мне документы о квартальных отчетах, просмотренные на прошлой неделе», а AI Explorer найдет их. Это будет возможно, поскольку AI Explorer записывает все, что вы делаете на своем ПК. Это также делает вашу деятельность доступной для поиска, создавая снимок момента (snapshot). В то же время функция recall должна давать возможность вернуться в прошлое и снова просмотреть этот момент. Предполагается, что у пользователя будет возможность восстановить снимок (recall a snapshot) с помощью переключателя в Центре управления Windows 11.

Пользователь Х с ником Albacore также обнаружил упоминания о функциях Snapshot, Screen Understanding и Discovery. Screen Understanding может означать, что AI Explorer в Windows 11 записывает ваш экран, а Snapshot позволяет вернуться в прошлое и вспомнить момент на вашем ПК. С другой стороны, Discovery может работать с предложениями, такими как «удалить фон с изображения», которые могут появляться при редактировании фотографий.

AI Explorer предложит различные варианты использования. Это может быть поиск в ваших повседневных задачах, например, в электронной таблице. Для этого нужно ввести «найди ту электронную таблицу, которой Джек поделился со мной ранее в этом месяце», и ИИ найдет ее. Обсуждали с коллегой новый проект, но не можете вспомнить подробности? Вы можете ввести «найти разговоры о новом проекте», и AI Explorer откроет эти чаты и время их проведения.

AI Explorer использует блок NPU и не хранит ваши данные в облаке. Он работает на основе малых и больших языковых моделей Microsoft. Это позволяет осуществлять поисковые запросы на обычном языке.

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Ожидается, что для использования AI Explorer понадобится не только использовать последнюю версию Windows 11, а также придется обновить компьютер по крайней мере до устройства с процессором Snapdragon X.

Системные требования для AI Explorer:

  • Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus.
  • 16 ГБ оперативной памяти.
  • SSD емкостью 256 ГБ.
  • NPU
  • Windows 11 24H2

Следовательно, AI Explorer будет работать исключительно на системах с архитектурой ARM, а компьютеры с процессорами Intel и AMD остаются за бортом. Предварительные тесты свидетельствуют, что системы Snapdragon X Elite легко превосходят компьютеры с чипами Intel и AMD в возможностях обработки задач искусственного интеллекта и общей пиковой производительности.

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Источник: windowslatest

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