Финал The Last of Us смотрели 8,2 млн зрителей, несмотря на трансляцию «Оскара». В Variety сравнили статистику сериала с «Домом дракона»

Первый сезон сериала The Last of Us завершился очередным триумфом. Заключительная серия собрала аудиторию в 8,2 млн, побив собственный рекорд. Это значительное достижение, учитывая, что финальный эпизод шел во время трансляции церемонии вручения «Оскара». Указанное число зрителей учитывает данные Nielsen и собственную статистику Discovery. В неё входят данные кабельного канала HBO и стриминга HBO Max.

По статистике Warner Bros, первые шесть эпизодов сериала в среднем посмотрели по 30,4 млн зрителей за весь период, при этом первый эпизод приближается к 40 млн просмотров. В Европе и Латинской Америке The Last of Us стал самым популярным шоу в истории HBO Max.

Это не первый раз, когда сериал превзошел сам себя. Эпизод 4 под названием «Пожалуйста, держись за мою руку» собрал 7,5 млн зрителей во время трансляции одновременно с «Грэмми», что в то время стало рекордом для просмотра серии. Во время дебюта The Last of Us сериал уступил «Дому дракона» и стал второй по популярности премьерой HBO за более чем десятилетие с 4,7 млн зрителей. Эпизод 2 испытал самый большой прирост (до 5,7 млн), зарегистрированный на HBO между первым и вторым эпизодом сериалов. Затем шоу собрало 6,4 млн на просмотр третьей серии.

В понедельник Warner Bros также опубликовала новые данные о просмотрах серий с 5 по 7. Эпизод 5 посмотрели 11,6 млн человек – однако это не рекорд, а количество просмотров за двое суток. Поскольку изначально запланированный показ серии в воскресенье вечером должен был совпасть с «Суперкубком», HBO решил выпустить ее на HBO Max на два дня раньше. Таким образом, число указывает на количество просмотров за все выходные, с 10 по 12 февраля, а не за один вечер. Эпизоды 6 и 7 посмотрели 7,8 и 7,7 млн ​​человек соответственно.

Наиболее сопоставимым сериалом по привлечению зрительской аудитории был первый сезон «Дома дракона», который вышел в эфир в 2022 году. И хотя The Last of Us пока не удалось превзойти «Дом дракона», его первый сезон собрал в среднем 29 млн зрителей на серию, что указывает на больший долговременный прирост The Last of Us.

Таким образом, количество просмотров The Last of Us выросло на 75% в течение трансляции первого сезона. Для сравнения, первую серию «Дома дракона» посмотрели 9,99 млн человек, 10,2 млн посмотрели на премьере вторую серию и 9,3 – финал (Discovery не публиковал точных данных об аудитории серий с 3 по 9). Это говорит о снижении на 6,9%. Однако аудитория финала «Дома дракона», безусловно, пострадала из-за того, что эпизод просочился в сеть за два дня до эфира.

Следует также отметить, что «Дом дракона» имел преимущество, будучи приквелом к ​​«Игре престолов», самому большому хиту HBO всех времен, а The Last of Us – первая экранизация исходного материала. «Дом дракона» также никогда не транслировался одновременно с крупными церемониями награждения.

Появилось уже достаточно много материалов о дальнейшей судьбе сериала The Last of Us, включая интервью Нила Дракманна, сведения от актеров и недавно опубликованное совместное интервью режиссеров шоу, Дракманна и Мейзина:

Джерела: Variety