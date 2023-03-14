Новости Кино 14.03.2023 в 14:36

Финал The Last of Us смотрели 8,2 млн зрителей, несмотря на трансляцию «Оскара». В Variety сравнили статистику сериала с «Домом дракона»

Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Первый сезон сериала The Last of Us завершился очередным триумфом. Заключительная серия собрала аудиторию в 8,2 млн, побив собственный рекорд. Это значительное достижение, учитывая, что финальный эпизод шел во время трансляции церемонии вручения «Оскара». Указанное число зрителей учитывает данные Nielsen и собственную статистику Discovery. В неё входят данные кабельного канала HBO и стриминга HBO Max.

По статистике Warner Bros, первые шесть эпизодов сериала в среднем посмотрели по 30,4 млн зрителей за весь период, при этом первый эпизод приближается к 40 млн просмотров. В Европе и Латинской Америке The Last of Us стал самым популярным шоу в истории HBO Max.

The Last of Us

Это не первый раз, когда сериал превзошел сам себя. Эпизод 4 под названием «Пожалуйста, держись за мою руку» собрал 7,5 млн зрителей во время трансляции одновременно с «Грэмми», что в то время стало рекордом для просмотра серии. Во время дебюта The Last of Us сериал уступил «Дому дракона» и стал второй по популярности премьерой HBO за более чем десятилетие с 4,7 млн зрителей. Эпизод 2 испытал самый большой прирост (до 5,7 млн), зарегистрированный на HBO между первым и вторым эпизодом сериалов. Затем шоу собрало 6,4 млн на просмотр третьей серии.

В понедельник Warner Bros также опубликовала новые данные о просмотрах серий с 5 по 7. Эпизод 5 посмотрели 11,6 млн человек – однако это не рекорд, а количество просмотров за двое суток. Поскольку изначально запланированный показ серии в воскресенье вечером должен был совпасть с «Суперкубком», HBO решил выпустить ее на HBO Max на два дня раньше. Таким образом, число указывает на количество просмотров за все выходные, с 10 по 12 февраля, а не за один вечер. Эпизоды 6 и 7 посмотрели 7,8 и 7,7 млн ​​человек соответственно.

Наиболее сопоставимым сериалом по привлечению зрительской аудитории был первый сезон «Дома дракона», который вышел в эфир в 2022 году. И хотя The Last of Us пока не удалось превзойти «Дом дракона», его первый сезон собрал в среднем 29 млн зрителей на серию, что указывает на больший долговременный прирост The Last of Us.

The Last of Us

Таким образом, количество просмотров The Last of Us выросло на 75% в течение трансляции первого сезона. Для сравнения, первую серию «Дома дракона» посмотрели 9,99 млн человек, 10,2 млн посмотрели на премьере вторую серию и 9,3 – финал (Discovery не публиковал точных данных об аудитории серий с 3 по 9). Это говорит о снижении на 6,9%. Однако аудитория финала «Дома дракона», безусловно, пострадала из-за того, что эпизод просочился в сеть за два дня до эфира.

Следует также отметить, что «Дом дракона» имел преимущество, будучи приквелом к ​​«Игре престолов», самому большому хиту HBO всех времен, а The Last of Us – первая экранизация исходного материала. «Дом дракона» также никогда не транслировался одновременно с крупными церемониями награждения.

Появилось уже достаточно много материалов о дальнейшей судьбе сериала The Last of Us, включая интервью Нила Дракманна, сведения от актеров и недавно опубликованное совместное интервью режиссеров шоу, Дракманна и Мейзина:

«Мені байдуже» – Ніл Дракман про можливу негативну реакцію на сюжет другого сезону The Last of Us. Найкращі моменти з інтерв’ю творців серіалу

Джерела: Variety


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