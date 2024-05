Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Издание о технологиях The Verge в начале апреля опубликовало статью «Лучший принтер 2024 года…»»которая до сих пор является первым результатом Google по запросу «best printer». На самом деле этот материал, созданный языковой моделью Google Gemini и SEO-оптимизированный, является экспериментом и примером того, что технологии способны обойти попытки людей создавать качественный контент.

Даже обложка статьи в низком разрешении противоречит всему, что известно о привлекательности изображений. Но это не останавливает Google от высокого ранжирования материала в поиске.

Статья утверждает, что «лучшим принтером остается любой случайный лазерный принтер Brother, который есть в продаже». Вряд ли кто-то согласится с таким утверждение, возможно, не все даже слышали об этом бренде.

Google часто делает упор на то, что писать нужно для людей, а не для поисковых машин. Однако подобные материалы свидетельствуют, что благодаря генерации и оптимизации все еще можно эффективно обходить часы труда и исследований людей, которые стремятся создать интересный и полезный материал.

Даже заголовок «Best printer 2024, best printer for home use, office use, printing labels, printer for school, homework printer you are a printer we are all printers» с первого взгляда кажется ни чем иным, как агрессивно оптимизированной подборкой слов. Не говоря уже о выражении «вы тоже принтер и все мы принтеры».

Это уже не первая попытка The Verge: аналогичный материал был опубликован и в прошлом году, и также имел успех. Но тогда половину текста создала другая модель ИИ, ChatGPT.

Источник: Search Engine Land

