«Евровидение-2024» можно будет бесплатно смотреть в «Киевстар ТВ»

Платформа кино и телевидения «Киевстар ТВ» обеспечит возможность просмотра «Евровидения-2024» без дополнительной платы независимо от мобильного оператора или интернет-провайдера.

Первый полуфинал «Евровидения-2024» состоится 7 мая в городе Мальме, Швеция. Событие будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Общественное Культура». Оно начнется в 22.00 по Киевскому времени.

«Киевстар ТВ» предоставляет свободный доступ к просмотру этого события для авторизованных пользователей. Чтобы авторизоваться нужно просто ввести свой номер телефона в соответствующем поле. После трансляции зрители могут посмотреть событие также и в записи на платформе.

Просматривать контент на «Киевстар ТВ» с одного аккаунта можно одновременно на 5 устройствах: смартфоне, телевизоре, планшете, ноутбуке и ТВ-приставке.

Украину на «Евровидении-2024» будет представлять дуэт alyona alyona & Jerry Heil. Они будут выступать 7 мая в первом полуфинале под номером 5. Дуэт исполнит песню Teresa & Maria, с которой участницы будут соревноваться за выход в финал. В первом полуфинале, кроме Украины, также выступят Кипр, Сербия, Литва, Ирландия, Польша, Хорватия, Исландия, Словения, Финляндия, Молдова, Азербайджан, Австралия, Португалия и Люксембург.

Голосование на конкурсе «Евровидение-2024» будет проходить на нескольких платформах:

в мобильном приложении Eurovision Song Contest, которое доступно для ОС Android, iOS или Windows. В приложении смогут голосовать зрители из стран, которые не участвуют в полуфинале;

по телефону и/или SMS могут отдать свой голос страны-участники по номерам, которые будут объявлены во время трансляции;

на сайте esc.vote могут проголосовать страны, которые не участвуют.

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