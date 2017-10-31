HMD представила бюджетный смартфон Nokia 2 с ценником €99, 5-дюймовым HD-экраном, чипом Snapdragon 212, 8 Мп камерой, батареей на 4100 мАч и чистым Android 7.1

Компания HMD официально представила бюджетный Android-смартфон Nokia 2. Боковые рамки корпуса модели выполнены из металла для большей прочности, задняя панель — из поликарбоната, а экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3. Смартфон защищен от брызг по стандарту IP52, его габариты составляют 143,5×71,3×9,30 мм.

Смартфон Nokia 2 получил 5-дюймовый LTPS-экран с разрешением 1280×720 точек, выполненный по технологии In-Cell Touch. В качестве аппаратной платформы используется четырехъядерный чип Qualcomm Snapdragon 212 с рабочей частотой 1,3 ГГц, дополненный 1 ГБ оперативной памяти LPPDDR3. Объем встроенной памяти составляет всего 8 ГБ, но его можно расширить с помощью карт памяти MicroSD с максимальной емкостью до 128 ГБ.

Откровенно радует емкость батареи в 4100 мАч, от полного заряда которой производитель обещает два дня полноценной работы, под которой он подразумевает 5 часов активного использования смартфона в день (игры, видео, браузинг, музыка и т.д.). Nokia 2 оснащается 3,5-мм аудиопортом, а также портом micro-USB.

Смартфон Nokia 2 получил основную 8 Мп камеру со вспышкой, автофокусом и технологией автоматического определения сюжета, а также фронтальную камеру на 5 Мп. Модель работает под управлением «чистой» версии Android 7.1.1 Nougat без лишних дополнений, с регулярными обновлениями и поддержкой Google Assistant.

Модель поддерживает LTE-сети, а также Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS/AGPS и даже FM-радио с RDS. В зависимости от рынка, Nokia 2 будет предлагаться в исполнении с одной или двумя SIM (nano-SIM), в обоих случаях для карты памяти micro-SD предусмотрен отдельный слот.

Смартфон будет предлагаться в трех цветовых вариантах: «черный с оловом», «белый с оловом», «черный с медью» в которых первый цвет относится к передней и задней панели, а второй — к алюминиевой рамке.

Продажи Nokia 2 стартуют в середине ноября текущего года по цене порядка €99.

Источник: Nokia