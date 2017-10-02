Honda привезет на Токийское автошоу электрический мотоцикл с системой автоматического балансирования Riding Assist-e

Помимо концепта спортивного электромобилея Sports EV компания Honda привезет на родной для себя Токийский автосалон электрический мотоцикл, который умеет передвигаться самостоятельно за счет системы «самобалансирования» Riding Assist-e.

Отметим, что данная система была впервые продемонстрирована брендом Honda в рамках выставки CES 2017 (аналогичные разработки самобалансирующихся мотоциклов ранее также демонстрировали такие производители, как BMW и Lit Motors.). Технология Riding Assist основана на наработках, которые инженеры компании использовали в проектах человекообразного робота ASIMO и самобалансирующегося скутера UNI-CUB.

Интересно, что для удержания равновесия используются не гироскопы, утяжеляющие конструкцию, а точные датчики для определния положения в пространстве и система управления, балансирующая мотоциклом за счет небольших подруливаний в нужную сторону.

Представители компании опубликовали фотографии будущего мотоцикла, на основе которых можно сделать вывод, что модель оснастят как минимум четырьмя режимами балансирования. В любом случае, они будут работать только на небольших скоростях, тогда как при движении по дорогам водитель будет полагаться только на собственные возможности.

Увидеть электрический мотоцикл Honda с системой Riding Assist-e можно будет уже 25 октября в рамках Токийского автошоу.

Источник: Electrek