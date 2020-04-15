Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+: Разбираемся в новой флагманской линейке суббренда Huawei





Бренд Honor, принадлежащий компании Huawei, сегодня представил в Китае новую флагманскую линейку смартфонов Honor 30. В нее вошли три модели — базовая Honor 30, средняя Honor 30 Pro и топовая Honor 30 Pro+, которые более доступными вариантами основных флагманов Huawei P40, Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+.

Главная особенность топовой модели Honor 30 Pro+ — основная камера, как у Huawei P40 Pro. Говоря точнее, Honor 30 Pro+ получил тот же главный модуль Ultra Vision на базе 50-мегапиксельного 1/1,28-дюймового сенсора IMX700 (эквивалент 23 мм, диафрагма F/1,9) с фазовым автофокусом Octa Phase Detection, но есть ли оптическая стабилизация пока неясно (DxOMark утверждают, что нет, но в официальных спецификациях она указана). Также в конфигурации тройной основной камеры Honor 30 Pro+ есть вспомогательные сверхширокоугольный фотомодуль на сенсоре разрешением 16 Мп (1/3,09 дюйма) с широкоугольным объективом (17 мм, F/2.2) и 8-мегапиксельный телефотомодуль (1/3,6″ дюйма, F/3,4, 125 мм) с оптической стабилизацией, обеспечивающий 5-кратный оптический, 10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой зум. Камера Honor 30 Pro+ позволяет записывать видео в разрешении 4К при 60 кадрах в секунду с расширенным цветовым диапазоном.

Специалисты французской лаборатории DxOMark уже опубликовали большой отчет по тестированию камеры. По итогам тестирования Honor 30 Pro+ получил 136 баллов за работу с фотографиями и 104 балла за видеосъемку, а общий результат составил 125 баллов, что обеспечило новинке второе место между лидером Huawei P40 Pro и Xiaomi Mi 10 Pro.

Внешне Honor 30 Pro+ в целом копирует Huawei P40 Pro — тот же изогнутый экран с овальным вырезом под двойную фронтальную камеру в левом углу, разве только рамки чуть шире, насколько можно судить по изображениям, прямоугольный блок камеры в левом верхней углу тыльной панели, скругленные грани и стекло по обеим сторонам. Но все же есть заметное визуальное отличие — большой логотип бренда Honor на задней панели, который невозможно не заметить.

Аппаратным базисом Honor 30 Pro+ служит уже хорошо знакомая нам топовая 7-нм SoC Kirin 990 5G — на ней построены актуальные Huawei P40 Pro и стоящий на ступень ниже Honor View 30 Pro. Аппарат получил 6,57-дюймовый OLED-экран разрешением 2340×1080 пикселей, с поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц, частоты отклика сенсорного слоя 180 Гц и встроенным (ультразвуковым) сканером отпечатков пальцев. Другие ключевые характеристики у Honor 30 Pro+ тоже на высоком уровне: две конфигурации памяти (8/128 ГБ или 12/256 ГБ), аккумулятор емкостью 4000 мА•ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт и беспроводной мощностью 27 Вт, Wi-Fi 6+ (скорость передачи данных до 2,4 Гбит/с) и стереодинамики.

Если между Honor 30 и Honor 30 Pro некоторые отличия есть, то Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ почти идентичны. Говоря конкретнее, у базового Honor 30 другая платформа — SoC Kirin 985 5G (хотя, судя по первым тестам, она не сильно уступает Kirin 990 5G). Экран у Honor 30 — 60-герцевая OLED-панель диагональю 6,53 дюйма разрешением 1080p FHD+ с врезанной в левый верхний угол одинарной камерой разрешением 32 Мп.

Также есть отличия в основной камере Honor 30, собранной из четырех модулей: главный — 40-мегапиксельный на сенсоре Sony IMX600 (1/1,7 дюйма), а аккомпанируют ему 8-мегапиксельный ширик, 8-мегапиксельный телевик с оптической стабилизацией и 2-мегапиксельная камера для съемки макро. В случае Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ отличая кроются в основной камере (конфигурация, как у Honor 30, но есть оптическая стабилизация в главном модуле, а ширик — 16-мегапиксельный), конфигурациях памяти и отсутствии у Honor 30 Pro поддержки беспроводной зарядки.

Смартфоны Honor 30 уже доступны для предзаказа в Китае, а фактические продажи стартуют 21 апреля. Цены на Honor 30 следующие:

Honor 30: 6/128 ГБ — $425, 8/128 ГБ — $450, 8/256 ГБ — $495

Honor 30 Pro: 8/128 ГБ — $566, 8/256 ГБ — $622

Honor 30 Pro+: 8/128 ГБ — $707, 12/256 ГБ — $778

Подробные технические спецификации всех трех новых смартфонов Honor 30 для большего удобства и наглядности отличий мы собрали в таблице. Также добавили в таблицу стартовую модель Honor 30S стоимостью от $340, которая открыла линейку Honor 30 две недели назад.

Honor 30S Honor 30 Honor 30 Pro Honor 30 Pro+ SoC 7-нм чип HiSilicon Kirin 820: восемь CPU ядер (Cortex-A76, частота 2,36 ГГц, 3хCortex-A76 частота 2,22 ГГц, 4хCortex-A55, частота 1,84 ГГц

6-ядерный GPU Mali-G57

встроенный модем 5G (SA / NSA) 7-нм Kirin 985 5G: восемь ядер (Cortex-A76, частота 2,58 ГГц + 3хCortex-A76, частота 2,4 ГГц + 4хCortex-A55, частота 1,84 ГГц)

GPU Mali-G77

встроенный модем 5G (SA / NSA)) 7-нм HiSilicon Kirin 990 5G: восемь CPU ядер (2хCortex-A76, частота 2,86 ГГц + 2хCortex-A76, частота 2,36 ГГц + 4хCortex-A55, частота 1,95 ГГц)

16-ядерный GPU Mali-G76

модем Kirin 990 5G, поддерживающий скорости до 2,3 ГБ/с на прием и 1,25 Гбит/с на передачу Дисплей 6,5 дюйма, IPS LTPS, 2400х1080 пикселей, HDR10+ и сертификат TÜV Rheinland 6,53 дюйма, OLED, 2400×1080 пикселей, 60 Гц, HDR10+ 6,57 дюйма, OLED, 2340×1080 пикселей, 90/180 Гц (частота обновления изображения/сенсорного слоя), HDR10+ Оперативная память 8 ГБ (LPDDR4X) 6/8 ГБ (LPDDR4X) 8 ГБ (LPDDR4X) 8/12 ГБ (LPDDR4X) Флеш-память 128/256 ГБ (UFS 2.1) 128/256 ГБ 128/256 ГБ (UFS 3.0) 128/256 ГБ (UFS 3.0) Основная камера Система из четырех модулей: 64 Мп, 1/1,72 дюйма, 0,8 мкм, F/1,8, 26 мм (ширик), PDAF

8 Мп, F/2,4, 80 мм (телефото), AF, 3-кратный оптический зум

8 Мп, F/2,4, 17 мм (сверхширик)

2 Мп, F/2,4, (оценка глубины сцены) Система из четырех модулей: 40 Мп Sony IMX600, 1/1,7 дюйма, F/1,8, 27 мм (ширик), PDAF

8 Мп, F/3,4, 125 мм (телефото), PDAF, OIS, 5-кратный оптический зум

8 Мп, F/2,4, 17 мм (сверхширик)

2 Мп, (оценка глубины сцены) Система из четырех модулей: 40 Мп Sony IMX600, 1/1,7 дюйма, F/1,8, 27 мм (ширик), PDAF, Laser AF, OIS

8 Мп, F/3,4, 125 мм (телефото), PDAF, OIS, 5-кратный оптический зум

16 Мп, F/2,2, 18 мм (сверхширик)

2 Мп, (оценка глубины сцены) Система из трех модулей: 50 Мп Sony IMX700, 1/1,28 дюйма, 2,44 мкм F/1,9, 23 мм (ширик), Octa Phase Detection, OIS

8 Мп, F/3,4, 125 мм (телефото), PDAF, OIS, 5-кратный оптический зум

16 Мп, F/2,2, 18 мм (сверхширик)

2 Мп, (оценка глубины сцены) Фронтальная камера Врезанный в экран модуль: 16, F/2,0 Врезанный в экран модуль: 32 Мп, 1/2,8 дюйма, 0,8 мкм, F/2,0, 26 мм Врезанный в экран двойной модуль: 32 Мп, F/2,0, 26 мм + 8 Мп, ƒ/2,2, 17 мм Аккумулятор 4000 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 40 Вт (70% за полчаса) 4000 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 40 Вт и функция беспроводной обратной зарядки сторонних гаджетов (мощность до 5 Вт) 4000 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 40 Вт и функция беспроводной обратной зарядки сторонних гаджетов (мощность до 5 Вт) 4000 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 40 Вт, беспроводной до 27 Вт и функция беспроводной обратной зарядки сторонних гаджетов (мощность до 5 Вт) Сканер отпечатков пальцев Есть, сбоку Есть, встроенный в экран Беспроводные модули двухдиапазонный Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.1, GPS двухдиапазонный Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), NFC, Bluetooth 5.1, двухдиапазонный GPS двухдиапазонный Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax), NFC, Bluetooth 5.1, двухдиапазонный GPS, ИК-порт Разъемы USB 2.0 Gen 1 Type-C USB 2.0 Gen 1 Type-C, 3,5 мм USB 3.0 Gen 1 Type-C USB 3.0 Gen 1 Type-C Другие особенности два слота nano-SIM

поддержка карт памяти NM объемом до 256 ГБ (второй слот SIM) два слота nano-SIM

поддержка карт памяти NM объемом до 256 ГБ (второй слот SIM) два слота nano-SIM

поддержка карт памяти NM объемом до 256 ГБ (второй слот SIM)

стереодинамики два слота nano-SIM

поддержка карт памяти NM объемом до 256 ГБ (второй слот SIM)

стереодинамики Габариты и масса 162,3x75x8,6 мм и 190 г 160,3×74,2×8,1 мм и 185 г 160,3×73,6×8,4 мм и 186 г 160,3×73,6×8,4 мм и 190 г Защита нет IP54 Операционная система Android 10.0 (AOSP + HMS), Magic UI 3.1 Цвета корпуса Black, Blue, Green, Gradient Black, Green, Violet, Blue Black, Green, Blue

Источник: Honor, Honor и DxOMark