Европейская премьера нового флагмана Honor View 30 Pro и уверенного середнячка Honor 9X Pro. Это первые смартфоны бренда без сервисов Google

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Бренд Honor, принадлежащий компании Huawei, справил глобальную премьеру смартфонов Honor 9X Pro и View 30 Pro, вышедших в Китае в прошлом году. Первый является уверенным середнячком, а второй — новый флагман суббренда Honor и прямой наследник прошлогоднего Honor 20. Это первые смартфоны бренда Honor без сервисов Google (санкции пока никто не отменял), которые будут продаваться за пределами Китая. Вместо Google Play в смартфонах будет собственный магазин приложений Huawei Mobile Services.

Новый флагман бренда Honor View 30 Pro построен на уже хорошо знакомой нам топовой 7-нм SoC Kirin 990 5G — на ней построены прошлогодние флагманские камерофоны Mate 30 и последние новинки Huawei. Среди отличительных особенностей Honor View 30 Pro — высококачественный экран IPS диагональю 6,57 дюйма и разрешением FullHD+ со сдвоенной врезанной фронтальной камерой на 32 Мп, основная тройная камера с разрешением главного модуля 40 Мп из топ-3 рейтинга DxOMark и аккумулятор емкостью 4200 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью 40 Вт. Иными словами, международная версия Honor View 30 Pro полностью идентична китайской версии.

Что касается Honor 9X Pro, это старшая версия уже хорошо знакомой нам модели Honor 9X и версия для Европы ничем не отличается от китайского варианта — большой экран без каких-либо отверстий и вырезов, выдвижная фронтальная камера, среднеувроневая SoC Kirin 810 и тройная основная камера.

Полные технические характеристики Honor View 30 Pro и Honor 9X Pro:

Honor View 30 Pro Honor 9X Pro Однокристальная система 7-нм HiSilicon Kirin 990 5G: восемь ядер (2 × Cortex-A76, частота 2,86 ГГц + 2 × Cortex-A76, частота 2,36 ГГц + 4 × Cortex-A55, частота 1,95 ГГц) + 16-ядерный GPU Mali-G76 + модем Kirin 990 5G, поддерживающий скорости до 2,3 ГБ/с на прием и 1,25 Гбит/с на передачу 7-нм HiSilicon Kirin 810: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A76, частота 2,27 ГГц + 6 × ARM Cortex-A55, частота 1,88 ГГц) + Mali-G52 Дисплей 6,57 дюйма, IPS, 2400х1080 точек (20:9), 400 ppi, емкостный мультитач 6,59 дюйма, IPS, 2400х1080 точек (20:9), 391 ppi, емкостный мультитач Оперативная память 6/8 Гбайт 8 Гбайт Флеш-память 128/256 Гбайт (UFS 3.0) 128/256 Гбайт SIM-карты Две nano-SIM Две nano-SIM Беспроводные модули двухдиапазонный Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), NFC, Bluetooth 5.1, двухдиапазонный GPS двухдиапазонный Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), NFC, Bluetooth 4.2, GPS Основная камера Система из трех модулей, 40 (1/1.7″) + 8 (1/4″) + 12 (1/4″) Мп, ƒ/1,6 (ЭФР 27 мм)+ ƒ/2,4 (80 мм) + ƒ/2,2 (16 мм), фазовый автофокус, светодиодная вспышка, пятиосевая оптическая стабилизация в основном и телемодулях, PDAF и лазерный помощник автофокуса — во всех модулях Система из трех модулей, 48 + 8 + 2 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4, фазовый автофокус, светодиодная вспышка Фронтальная камера Врезаный в экран двойной модуль: 32 Мп, ƒ/2,0 (24 мм) + 8 Мп, ƒ/2,0 (17 мм) Выдвижной модуль: 16 Мп (1/3», 1 мкм), ƒ/2,2 (26 мм) Сканер отпечатка пальцев Есть, сбоку Есть, сбоку Разъемы USB 2.0 Gen 1 Type-C USB 2.0 Gen 1 Type-C, microSDXC (второй слот SIM) Аккумулятор 4100 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 40 Вт (70% за полчаса), беспроводной до 27 Вт и функция беспроводной обратной зарядки сторонних гаджетов 4000 мА·ч Габариты 162,1х75,8х8,8 мм 163,1х77,2х8,8 мм Масса 206 граммов 206 граммов Защита нет нет Операционная система Android 10 + Magic UI 3 Android 10 + Magic UI 3 Цвета корпуса Ocean Blue, Galaxy Black, Icelandic frost Midnight Black, Phantom Purple Рекомендованная цена, евро Н/Д (в Китае — от $580) €249

Увы, подробностей об условиях выпуска Honor View 30 Pro и Honor 9X Pro пока нет, но мы обновим эту новость, как только появится информация.