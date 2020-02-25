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Европейская премьера нового флагмана Honor View 30 Pro и уверенного середнячка Honor 9X Pro. Это первые смартфоны бренда без сервисов Google

Европейская премьера нового флагмана Honor View 30 Pro и уверенного середнячка Honor 9X Pro. Это первые смартфоны бренда без сервисов Google

Европейская премьера нового флагмана Honor View 30 Pro и уверенного середнячка Honor 9X Pro. Это первые смартфоны бренда без сервисов Google


Бренд Honor, принадлежащий компании Huawei, справил глобальную премьеру смартфонов Honor 9X Pro и View 30 Pro, вышедших в Китае в прошлом году. Первый является уверенным середнячком, а второй — новый флагман суббренда Honor и прямой наследник прошлогоднего Honor 20. Это первые смартфоны бренда Honor без сервисов Google (санкции пока никто не отменял), которые будут продаваться за пределами Китая. Вместо Google Play в смартфонах будет собственный магазин приложений Huawei Mobile Services.

Новый флагман бренда Honor View 30 Pro построен на уже хорошо знакомой нам топовой 7-нм SoC Kirin 990 5G — на ней построены прошлогодние флагманские камерофоны Mate 30 и последние новинки Huawei. Среди отличительных особенностей Honor View 30 Pro — высококачественный экран IPS диагональю 6,57 дюйма и разрешением FullHD+  со сдвоенной врезанной фронтальной камерой на 32 Мп, основная тройная камера с разрешением главного модуля 40 Мп из топ-3 рейтинга DxOMark и аккумулятор емкостью 4200 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью 40 Вт. Иными словами, международная версия Honor View 30 Pro полностью идентична китайской версии.

Что касается Honor 9X Pro, это старшая версия уже хорошо знакомой нам модели Honor 9X и версия для Европы ничем не отличается от китайского варианта — большой экран без каких-либо отверстий и вырезов, выдвижная фронтальная камера, среднеувроневая SoC Kirin 810 и тройная основная камера.

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Полные технические характеристики Honor View 30 Pro и Honor 9X Pro:

Honor View 30 ProHonor 9X Pro
Однокристальная система7-нм HiSilicon Kirin 990 5G: восемь ядер (2 × Cortex-A76, частота 2,86 ГГц + 2 × Cortex-A76, частота 2,36 ГГц + 4 × Cortex-A55, частота 1,95 ГГц) + 16-ядерный GPU Mali-G76 + модем Kirin 990 5G, поддерживающий скорости до 2,3 ГБ/с на прием и 1,25 Гбит/с на передачу

7-нм HiSilicon Kirin 810: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A76, частота 2,27 ГГц + 6 × ARM Cortex-A55, частота 1,88 ГГц) + Mali-G52

 

Дисплей6,57 дюйма, IPS, 2400х1080 точек (20:9), 400 ppi, емкостный мультитач6,59 дюйма, IPS, 2400х1080 точек (20:9), 391 ppi, емкостный мультитач
Оперативная память6/8 Гбайт8 Гбайт
Флеш-память128/256 Гбайт (UFS 3.0)128/256 Гбайт
SIM-картыДве nano-SIMДве nano-SIM
Беспроводные модулидвухдиапазонный Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), NFC, Bluetooth 5.1, двухдиапазонный GPSдвухдиапазонный Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), NFC, Bluetooth 4.2, GPS
Основная камераСистема из трех модулей, 40 (1/1.7″) + 8 (1/4″) + 12 (1/4″) Мп, ƒ/1,6 (ЭФР 27 мм)+ ƒ/2,4 (80 мм) + ƒ/2,2 (16 мм), фазовый автофокус, светодиодная вспышка, пятиосевая оптическая стабилизация в основном и телемодулях, PDAF и лазерный помощник автофокуса — во всех модуляхСистема из трех модулей, 48 + 8 + 2 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4, фазовый автофокус, светодиодная вспышка
Фронтальная камераВрезаный в экран двойной модуль: 32 Мп,  ƒ/2,0 (24 мм) + 8 Мп, ƒ/2,0 (17 мм)Выдвижной модуль: 16 Мп (1/3», 1 мкм), ƒ/2,2 (26 мм)
Сканер отпечатка пальцевЕсть, сбокуЕсть, сбоку
РазъемыUSB 2.0 Gen 1 Type-CUSB 2.0 Gen 1 Type-C, microSDXC (второй слот SIM)
Аккумулятор4100 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 40 Вт (70% за полчаса), беспроводной до 27 Вт и функция беспроводной обратной зарядки сторонних гаджетов4000 мА·ч
Габариты162,1х75,8х8,8 мм163,1х77,2х8,8 мм
Масса206 граммов206 граммов
Защитанетнет
Операционная системаAndroid 10 + Magic UI 3Android 10 + Magic UI 3
Цвета корпусаOcean Blue, Galaxy Black, Icelandic frostMidnight Black, Phantom Purple
Рекомендованная цена, евроН/Д (в Китае — от $580)€249

 

Увы, подробностей об условиях выпуска Honor View 30 Pro и Honor 9X Pro пока нет, но мы обновим эту новость, как только появится информация.

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