Honor представила Magic8 Pro Air и Magic8 RSR Porsche Design: легкий флагман и топовый смартфон с 200 МП

Как и ожидалось, Honor анонсировала пару новых смартфонов флагманского сегмента: Magic8 Pro Air, в котором компания сделала ставку на компактность и малый вес; Magic8 RSR Porsche Design как стильный камерафон.

Honor Magic8 Pro Air

По словам производителя, Magic8 Pro Air — это самый легкий флагман Honor на сегодня, и сухие цифры это подтверждают. Смартфон весит 155 г и имеет толщину всего 6,1 мм, что ставит его в один ряд с самыми тонкими флагманами на рынке. Он получил 6,31-дюймовый OLED-дисплей с тонкими рамками по всему периметру — 1,08 мм. Пиковая яркость HDR заявлена на уровне 6000 нит.

Задняя панель имеет металлическое сатиновое покрытие, созданное многослойным процессом нанесения. Honor сравнивает его с автомобильными лакокрасочными покрытиями. Доступные цвета: Fairy Purple, Light Orange, Feather White и Shadow Black. Рамка алюминиевая, при этом компания заявляет о повышенной прочности несмотря на минимальную толщину.

Новинка получила чип MediaTek Dimensity 9500. Его дополняют 12 или 16 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище емкостью до 1 ТБ. Аккумулятор имеет емкость 5 500 мА-ч, что выглядит нетипично много для такого тонкого корпуса. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт и беспроводная мощностью 50 Вт.

Несмотря на компактный корпус, Honor разместила в Magic8 Pro Air сразу три модуля камер:

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

50 МП основная (1/1,3″) с оптической стабилизацией

50 МП ультраширокоугольная с углом обзора 112°

64 МП перископическая телефото с 3,2× оптическим зумом

Honor также внедрила ИИ-управляемую вспышку, которая адаптирует мощность в зависимости от зума, и новый стробоскопический портретный режим для съемки в темноте.

Среди других особенностей: защита IP68/IP69, стереодинамики, 3D ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, поддержка SIM и eSIM, пиковая яркость HDR — 6 000 нит.

Продажи Honor Magic8 Pro Air стартуют 23 января 2026 года после этапа предварительных заказов. Цены в Китае установлены на таких значениях:

12 ГБ + 256 ГБ — 4 999 юаней ($717)

12 ГБ + 512 ГБ — 5 299 юаней ($760)

16 ГБ + 512 ГБ — 5 599 юаней ($803)

16 ГБ + 1 ТБ — 5 999 юаней ($860)

Honor Magic8 RSR Porsche Design

Вместе с Magic8 Pro Air компания показала Magic8 RSR Porsche Design, который присоединился к серии Magic8 после выхода Magic8 и Magic8 Pro в октябре прошлого года.

Смартфон получил фирменный дизайн Porsche с акцентами, вдохновленными суперкарами бренда. Задняя панель выполнена из нанокерамики с твердостью 8,5 по шкале Мооса. Honor также отмечает, что модель стала на 10% легче предшественника. Блок камер стилизован под матричные фары классических Porsche.

Экран представляет собой 6,71-дюймовую LTPO AMOLED панель с четырехсторонним закруглением, разрешением 1.5K, частотой 120 Гц и пиковой HDR-яркостью 6000 нит. Есть поддержка Dolby Vision и PWM-затемнения 4320 Гц. Защиту обеспечивает Giant Rhino Glass.

Аппаратная платформа представлена процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X RAM и хранилищем UFS 4.0 емкостью до 1 ТБ.

Камера на задней панели тоже тройная, но характеристики модулей отличаются:

50 МП основная (1/1,3″, f/1.6, OIS)

50 МП ультраширокоугольная (122°) + макро

200 МП телефото (1/1,4″, f/2.6, OIS, 3,7× оптический зум)

Honor заявляет о первом в мире рейтинге стабилизации CIPA 6.5, наличии AiMAGE color engine и поддержке внешнего 200-мм телефотообъектива Nox с дополнительными аксессуарами.

Фронтальная камера — 50-мегапиксельная. Рядом разместилась 3D-камера глубины для Face Unlock.

Honor Magic8 RSR Porsche Design имеет аккумулятор емкостью 7200 мА-ч и отличается поддержкой более мощной проводной (120 Вт) и беспроводной (80 Вт) зарядки. Также сообщается о защите IP68/IP69/IP69K, поддержке 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порта. Вес составляет 239 г, а толщина — 8,45 мм. Новинка работает под управление Android 16 с Magic UI 10.0 и набором ИИ-функций.

Смартфон Honor Magic8 RSR Porsche Design доступен в цветах Moonstone и Slate Gray. Производитель установил следующие цены:

16 ГБ + 512 ГБ — 7999 юаней ($1150)

24 ГБ + 1 ТБ — 8999 юаней ($1290)

Источник: gizmochina, gsmarena