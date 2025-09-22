Вышел процессор MediaTek Dimensity 9500: +32% производительности и +55% энергоэффективности

MediaTek официально представила свой новейший мобильный процессор Dimensity 9500, созданный для флагманских смартфонов. Новинка основана на усовершенствованном 3-нанометровом техпроцессе и приносит заметный скачок в производительности искусственного интеллекта, игровой графике и энергоэффективности. Чип получил консольный уровень трассировки лучей, более быстрый NPU и обновленный CPU.

Характеристики MediaTek Dimensity 9500

Чип Dimensity 9500 имеет восемь вычислительных ядер, разбитых на три кластера:

одно ядро C1 ultra с частотой 4,21 ГГц (значительно выше, чем в предварительных тестах),

три ядра C1 super с частотой 3,5 ГГц,

четыре ядра C1 pro с частотой 2,7 ГГц.

В MediaTek заявляют, что однопоточная производительность выросла на 32%, а многопоточная — на 17% по сравнению с предшественником. При этом на пиковой мощности C1 ultra энергопотребление снижено на 55%. В целом во время многозадачности, игр или звонков через соцсети чип работает на 30% эффективнее, чем предыдущая версия.

Кроме этого, обновленная архитектура кэша и памяти принесла первую в отрасли поддержку 4-канального хранилища UFS 4.1, что повышает производительность при работе с большими ИИ-моделями на 40%. Для оперативной памяти чип поддерживает LPDDR5X 10667 9600 Мбит/с пропускной способностью до 10,7 Гбит/с.

Подобно Google Tensor G5 в Pixel 10, MediaTek сделала акцент на искусственном интеллекте. Чип получил новый NPU 990 с движком Generative AI Engine 2.0, который удваивает вычислительную мощность для больших моделей и снижает энергопотребление на 33%.

Благодаря этому обработка LLM стала в 2 раза быстрее при генерации 4K-изображений — это еще одно «первое» достижение для индустрии. Кроме того, во время таких задач NPU потребляет на 56% меньше энергии, чем предшественник.

За обработку графики отвечает новый GPU ARM G1-Ultra. Он обеспечивает на 33% более высокую производительность и на 42% лучшую энергоэффективность. Реализована интерполяция кадров до 120 к/с с трассировкой лучей. MediaTek сотрудничала с крупными студиями, чтобы реализовать поддержку MegaLights в Unreal Engine 5.6 и Nanite в Unreal Engine 5.5, что позволяет достигать эффектов уровня AAA-консолей в реальном времени.

Dimensity 9500 оснащен ISP Imagiq 1190 с поддержкой работы в RAW, сенсоров до 320 МП, непрерывного автофокуса при 30 к/с, новым портретным движком и возможностью записи кинематографического портретного видео 4K с частотой 60 к/с. Также он стал первым чипом для Android с поддержкой Dolby Vision в 4K/120p с электронной стабилизацией.

Еще одна интересная функция — MiraVision Adaptive Display. Она анализирует освещение в реальном времени и подстраивает контраст и насыщенность цветов. Это улучшает цветопередачу и качество фото в условиях низкого освещения.

Процессор MediaTek Dimensity 9500 поддерживает беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, работу в режиме Dual SIM Dual Active 5G/4G и различные спутниковые системы навигации (GLONASS, GPS, NavIC и т.д.).

Первым смартфоном с этим процессором станет Vivo X300, который представят в Китае 13 октября 2025 года.

Источник: gizmochina