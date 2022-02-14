Horizon Forbidden West сравнили на PS5 и PS4 — игра отлично выглядит на обеих платформах

В YouTube появилось одно из первых сравнительных видео, демонстрирующих отличия игры Horizon Forbidden West при запуске на консолях PlayStation 4, PlayStation 4 Pro и PlayStation 5. Как свидетельствуют кадры видео, игра демонстрирует хорошую производительность на всех платформах Sony PlayStation. Игра запускалась с патчем первого дня.

В случае PlayStation 4 игра запускалась с частотой 30 кадров в секунду. Тем не менее, Horizon Forbidden West демонстрировала впечатляющую производительность даже на не самом новом оборудовании.

На консоли PlayStation 5 качество изображения заметно выше. Это проявляется в более высокой детализации и большем количестве объектов. При активации режима Resolution Mode консоль обеспечивает разрешение 4K и частоту 30 кадров в секунду. Детализация в таком случае наиболее высокая. В режиме FPS Mode разрешение снижается до 1800p, но частота возрастает до 60 кадров в секунду. Однако игра не поддерживает трассировку лучей на PlayStation 5.

Помимо более высокого качества изображения и повышенной частоты кадров новая консоль также обеспечивает более быструю загрузку игры Horizon Forbidden West.

Источник: wccftech