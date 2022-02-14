Появились первые оценки Horizon Forbidden West — 89 баллов на Metacritic и 88 баллов на OpenCritic

14 февраля спало эмбарго на публикацию обзоров Horizon Forbidden West — долгожданное продолжение экшен-RPG от Guerrilla Games о постапокалиптическом мире с существами-роботами, выходит 18 февраля на PS4 и PS5.

Критики высоко оценили игру — на момент написания заметки средний рейтинг Forbidden West на Metacritic составляет 89 баллов из 100 на основе 92 рецензий. На OpenCritic средняя оценка экшен-RPG — 88 баллов из 100 на основе 85 обзоров, и 94% критиков рекомендуют игру.

Игру Guerrilla Games похвалили за все, что только можно было, но в особенности — за детализацию как таковую, и внимание к деталям в целом, скрупулёзный подход повествованию и впечатляющее качество графики.

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Оценки некоторых известных зарубежных изданий: