Появились первые оценки Horizon Forbidden West — 89 баллов на Metacritic и 88 баллов на OpenCritic
14 февраля спало эмбарго на публикацию обзоров Horizon Forbidden West — долгожданное продолжение экшен-RPG от Guerrilla Games о постапокалиптическом мире с существами-роботами, выходит 18 февраля на PS4 и PS5.
Критики высоко оценили игру — на момент написания заметки средний рейтинг Forbidden West на Metacritic составляет 89 баллов из 100 на основе 92 рецензий. На OpenCritic средняя оценка экшен-RPG — 88 баллов из 100 на основе 85 обзоров, и 94% критиков рекомендуют игру.
Игру Guerrilla Games похвалили за все, что только можно было, но в особенности — за детализацию как таковую, и внимание к деталям в целом, скрупулёзный подход повествованию и впечатляющее качество графики.
Скриншоты
Оценки некоторых известных зарубежных изданий:
- IGN — 9/10
- Game Informer — 9,3/10
- GamesRadar+ — 4,5/5
- VGC — 5/5
- Metro GameCentral — 8/10
- GameSpot — 8/10
- Destructoid — 8,5/10
- Game Revolution — 9/10
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Horizon Forbidden West — прямое продолжение хита Horizon Zero Dawn о приключениях девушки по имени Элой в постапокалиптическом мире, наполненном роботами, похожими на самых различных животных. Первая часть вышла на PS4 в 2017 году и в итоге стала одним из самых популярных эксклюзивов за весь жизненный цикл консоли. В 2020 году игру портировали на ПК, и буквально на днях общие продажи игры превысили 20 млн. Наш подробный обзор Horizon Forbidden West можно почитать в отдельном материале.
Обзор Horizon Forbidden West. Самый красивый постапокалипсис