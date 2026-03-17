Сериал "Хитмэн" отменили после 10 лет разработки

Новый день — новая отмена от Hulu. После перезапуска «Баффи», под нож попал сериал «Хитмэн», который должен был адаптировать одноименную серию видеоигр.





Игровая франшиза разрабатывалась IO Interactive с 2000 года: изначально как серия в стиле стелс-экшена, сосредоточенная на генетически модифицированном убийце, персонаже Агенте 47; а в последующие два десятилетия развилась до выпуска трилогии «Мир убийств».

Игра и ее персонаж уже дважды были адаптированы для кино: в частности в фильме 2007 года с Тимоти Олифантом, который оценили в скромные 16% на Rotten Tomatoes, и «Хитмэн: Агент 47» 2015 года с Рупертом Фрэндом, который сделал невозможное и получил еще меньший рейтинг на сайте-агрегаторе рецензий. Ленты собрали в прокате $100 млн и $82 млн соответственно, а Олифант в более поздних интервью заявлял, что снялся в проекте только потому, что имел долги по оплате недавно приобретенного дома

Новая экранизация рассматривала франшизу как сериал, который анонсировали еще в 2017 году. Однако сейчас сценарист и продюсер Дерек Кольстад («Джон Уик») принес неутешительные новости о его отмене.





«Проект мертв», — заявил Кольстад в ответ на вопрос о новостях по проекту. «Есть ощущение кинжала в груди, но это так. Я люблю игру, люблю персонажа. Проблема в том, что я могу написать сценарий, но никто его не купит».

Если говорить об игровой серии, то никаких новых проектов пока не анонсировано, но Hitman: World of Assassination продолжает получать обновления. Генеральный директор Hitman IO Interactive заявлял, что «конечно» когда-нибудь выйдет новая игра, но более точной информации не предоставил. На данный момент студия работает как минимум над двумя тайтлами, включая 007: First Light и неанонсированную фэнтезийную игру.

Источник:The Direct