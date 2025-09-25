Новости Игры 25.09.2025 comment views icon

Рогалик в духе Returnal: первый геймплей Saros раскрывает изменчивый мир Каркозы и "второй шанс" Арджуна

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Рогалик в дусі Returnal: перший геймплей Saros розкриває мінливий світ Каркози і "другий шанс" Арджуна

Наконец Housemarque показали геймплей своего нового проекта Saros — тайтл быстро окрестили духовным наследником популярного rogue-like шутера Returnal.

Студия решила не покидать жанр, в котором преуспела. Их предшественница Returnal собрала почти 900 тыс. проданных копий и стала игрой года по версии BAFTA. Во время State of Play разработчики представили геймплей, в котором лучше познакомили нас с тайным затмением и Арджуном Девраджем, которого сыграл актер Рахул.

По сюжету, мир Saros — это планета Каркоза, меняющая форму после каждой смерти персонажа. После «возвращения в мир живых» планета показывает новые биомы и типы врагов. В отрывке Арджун исследует затерянную древнюю цивилизацию, которая черпает силу из затмения, и встречает персонажа по имени Нитя Чандран (Шунори Рамантан). А параллельно он сталкивается с различными механическими и устрашающими противниками, вспоминает PS. Blog.

Рогалик в дусі Returnal: перший геймплей Saros розкриває мінливий світ Каркози і "другий шанс" АрджунаРогалик в дусі Returnal: перший геймплей Saros розкриває мінливий світ Каркози і "другий шанс" АрджунаРогалик в дусі Returnal: перший геймплей Saros розкриває мінливий світ Каркози і "другий шанс" Арджуна

Примечательная и ключевая способность Арджуна его щит (Soltari Shield), который поглощает вражеские снаряды и создает защитный барьер, спасающий жизни во время интенсивных перестрелок. А для жанра rogue-like выжить означает не начать все с нуля. Другая важная механика — «Второй шанс» — позволяет персонажу воскреснуть после первой смерти, чтобы продолжить забег без серьезных потерь. Учитывая, что придется отбиваться от нашествия врагов, такая опция очень полезная и звучная, которая сохранит немало нервов.

Рогалик в дусі Returnal: перший геймплей Saros розкриває мінливий світ Каркози і "другий шанс" Арджуна
Щит Арджуна (Soltari Shield) в Soros / Housemarque

Одним из главных отличий от Returnal станет система постоянных улучшений: костюм и оружие Арджуна можно будет постепенно совершенствовать между забегами, что сделает игру более доступной даже для новичков. А еще адаптивные контроллеры DualSense позволят менять стиль стрельбы и использовать «оружие, управляемое затемнением».

Боевой костюм Солтари открывает широкий арсенал возможностей: Арджун может бегать, вести ближний бой, прыгать и комбинировать человеческое оружие с инопланетным. В продемонстрированном геймплее герой использует фосфорный дробовик Солтари, чтобы расплавить вражеские машины. Отдельно разработчики прокачали энергетическое оружие: после поглощения снарядов щитом их энергию можно накопить и выпустить мощным залпом.

Разработчики также поделились, что над игрой работают команды XDEV, Nixxes и PlayStation Studios Creative Arts, которые отвечают за художественную часть, звук и музыку. Саундтрек создает двукратный лауреат премии «Грэмми» Сэм Слейтер, известный работой над «Чернобылем», «Джокером» и «Мэнди».

Спецпроекты
Як біржі сприяють розвитку сучасних професійних трейдерів. Добірка платформ та важливі нюанси
Миючий пилосос Mova X4 Pro: самоочищення, чотири режими роботи та LED-підсвічування
Рогалик в дусі Returnal: перший геймплей Saros розкриває мінливий світ Каркози і "другий шанс" Арджуна
Элемент боевой системы в Soros / Housemarque

Saros выйдет 20 марта 2026 года для PlayStation 5 и получит улучшенную версию для PS5 Pro. Уже сейчас игру можно добавить в список желаний в PlayStation Store. Ближе к релизу разработчики обещают рассказать о сюрреалистических сюжетных эпизодах прошлого Каркозы.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Фестиваль фризов от китайской Dark Souls — Wuchang: Fallen Feathers получила лишь 21% положительных отзывов в Steam
GTA будут преподавать в университетах США
Разработчик Concord: "Геймеры любят наблюдать за провалами игр"
GSC тизерит Дугу как ключевое место DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2
Paradox дала заднюю: все вампирские кланы Bloodlines 2 будут бесплатны в базовой игре
Epic Games раздает атмосферную головоломку-приключение с рейтингом 98%
Первый геймер среди святых: Ватикан канонизировал фана Halo
"Существа, рожденные для рабства". Хорнет из Hollow Khight: Silksong оказалась расисткой
Battlefield во Вьетнаме? Анонсирован шутер Hell Let Loose: Vietnam с авиацией и кораблями
Режиссер новой "Обители зла" Зак Креггер: "Фильм соответствует тону Resident Evil 4, но живет в мире 2 и 3 частей"
Сериал Mass Effect ищет на главную роль мужчину 30-39 лет, похожего на "молодого Колина Фаррелла"
Все боятся Hollow Knight Silksong: сиквел Team Cherry "задержал" релизы по меньшей мере 8 игр
Первые 15 минут геймплея Skyblivion: "Лучше ремастера"
Игру Silent Hill f должны были снять в реальном городе Сайлент-Хилл, но помешала гора Фудзи
"Настоящий шедевр": Hollow Knight Silksong "положила" Steam 500 тыс. онлайна и собрала 90% одобрительных отзывов
Hollow Knight: Silksong позаимствовала самый жестокий трюк из The Last of Us
Epic Games бесплатно отдает квест-приключение с 95% рейтингом
Hollow Knight Silksong в день релиза и другие: раскрыт сентябрьский каталог Game Pass
Hollow Knight: Silksong получит первый патч, который "подрежет" сложность
Новая вакансия CD Projekt Red раскрывает Project Hadar, как экшн-RPG с ближним боем
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: "Обновление 1.6 уже близко, приготовься сражаться за лут с другими сталкерами!"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить