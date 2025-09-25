Рогалик в духе Returnal: первый геймплей Saros раскрывает изменчивый мир Каркозы и "второй шанс" Арджуна

Наконец Housemarque показали геймплей своего нового проекта Saros — тайтл быстро окрестили духовным наследником популярного rogue-like шутера Returnal.

Студия решила не покидать жанр, в котором преуспела. Их предшественница Returnal собрала почти 900 тыс. проданных копий и стала игрой года по версии BAFTA. Во время State of Play разработчики представили геймплей, в котором лучше познакомили нас с тайным затмением и Арджуном Девраджем, которого сыграл актер Рахул.

По сюжету, мир Saros — это планета Каркоза, меняющая форму после каждой смерти персонажа. После «возвращения в мир живых» планета показывает новые биомы и типы врагов. В отрывке Арджун исследует затерянную древнюю цивилизацию, которая черпает силу из затмения, и встречает персонажа по имени Нитя Чандран (Шунори Рамантан). А параллельно он сталкивается с различными механическими и устрашающими противниками, вспоминает PS. Blog.

Примечательная и ключевая способность Арджуна его щит (Soltari Shield), который поглощает вражеские снаряды и создает защитный барьер, спасающий жизни во время интенсивных перестрелок. А для жанра rogue-like выжить означает не начать все с нуля. Другая важная механика — «Второй шанс» — позволяет персонажу воскреснуть после первой смерти, чтобы продолжить забег без серьезных потерь. Учитывая, что придется отбиваться от нашествия врагов, такая опция очень полезная и звучная, которая сохранит немало нервов.

Одним из главных отличий от Returnal станет система постоянных улучшений: костюм и оружие Арджуна можно будет постепенно совершенствовать между забегами, что сделает игру более доступной даже для новичков. А еще адаптивные контроллеры DualSense позволят менять стиль стрельбы и использовать «оружие, управляемое затемнением».

Боевой костюм Солтари открывает широкий арсенал возможностей: Арджун может бегать, вести ближний бой, прыгать и комбинировать человеческое оружие с инопланетным. В продемонстрированном геймплее герой использует фосфорный дробовик Солтари, чтобы расплавить вражеские машины. Отдельно разработчики прокачали энергетическое оружие: после поглощения снарядов щитом их энергию можно накопить и выпустить мощным залпом.

Разработчики также поделились, что над игрой работают команды XDEV, Nixxes и PlayStation Studios Creative Arts, которые отвечают за художественную часть, звук и музыку. Саундтрек создает двукратный лауреат премии «Грэмми» Сэм Слейтер, известный работой над «Чернобылем», «Джокером» и «Мэнди».

Saros выйдет 20 марта 2026 года для PlayStation 5 и получит улучшенную версию для PS5 Pro. Уже сейчас игру можно добавить в список желаний в PlayStation Store. Ближе к релизу разработчики обещают рассказать о сюрреалистических сюжетных эпизодах прошлого Каркозы.