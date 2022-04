Returnal — игра года по версии BAFTA Games Awards 2022

В ночь на 8 апреля в Лондоне в музыкальном центре Queen Elizabeth Hall состоялась церемония вручения ежегодной премии BAFTA Games Awards 2022 — британская академия кино и телевизионных искусств назвала лучшие игры 2021 года.

Главную награду забрала Returnal. Атмосферный экшен-хоррор с элементами rogue-like от студии Housemarque выиграл еще в трех номинациях: звук, музыка и «Лучшая актерская игра (роль первого плана)» (Джейн Перри, подарившая внешность и голос главной героини Селене).

Джейн Перри — актриса, которая выиграла BAFTA Games Awards 2022 за роль Селены в ReturnalКооперативный экшен It Takes Two, который, к слову, как и Returnal, претендовала на восемь наград жури, получил только две статуэтки как «Лучшая оригинальная игра» та «Лучший мультиплеер». Впрочем, проект Hazelight Studios ранее удостоилось титула «Игра года» на The Game Awards 2021 и к настоящему моменту собрал 82 награды «Игра года» от редакций разных изданий и в голосованиях.

Еще две награды забрал приключенческий экшн-платформер Ratchet & Clank: Rift Apart от Insomniac Games — за лучшую анимацию и техническую часть.

Зрительская премия EE Game of the Year — победителя выбирали абсолютным большинством голосов пользователей — досталась медитативной головоломке Unpacking. Также она забрала награду как лучший рассказ.

Полный список номинантов и победителей 18-й ежегодной игровой премии BAFTA Games Awards 2022 по категориям (лауреаты выделены жирным)

Лучшая игра

Deathloop

Forza Horizon 5

Inscryption

It Takes Two

Ratchet & Clank: Rift Apart

Returnal

Лучший исполнитель главной роли

Озиома Акага — Джулианна из Deathloop

Джейсон Келли — Кольт из Deathloop

Дженнифер Хейл — Ривет из Ratchet & Clank: Rift Apart

Джон МакЛарен — Питер «Звёздный лорд» Квилл из Marvel’s Guardians of the Galaxy

Эрика Мори — Алекс Чень из Life is Strange: Ture Colors

Джейн Перри — Селена из Returnal

Лучший исполнитель роли второго плана

Лора Бэйли — Полина Петрова из Call of Duty: Vanguard

Кимберли Брукс — Холлис Форсайт из Psychonauts 2

Джейсон Кавалье — Дракс Разрушитель из

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Мэгги Робертсон — Альсина Димитреску из Resident Evil Village

Хан Сото — Гейб Чень из Life is Strange: True Colors

Алекс Вайнер — Ракета из Marvel’s Guardians of the Galaxy

Лучшее техническое исполнение

Forza Horizon 5

Hitman 3

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Returnal

Лучшая оригинальная игра

(не сиквел или спин-офф и не основанная на существующих франшизах)

Deathloop

Death’s Door

Inscryption

It Takes Two

Returnal

Unpacking

Лучшее повествование

It Takes Two

Life Is Strange: True Colors

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Psychonauts 2

Returnal

Unpackin

Лучшая музыка

Deathloop

Far Cry 6

Halo Infinite

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Returnal

Лучший мультиплеер

Back 4 Blood

Call of Duty: Vanguard

Forza Horizon 5

Halo Infinite

Hell Let Loose

It Takes Two

Лучший геймдизайн

Deathloop

Forza Horizon 5

Inscryption

It Takes Two

Ratchet & Clank: Rift Apart

Returnal

Приз «Игры за гранью развлечения»

Alba: A Wildlife Adventure

Before Your Eyes

Chicory: A Colorful Tale

Game Builder Garage

It Takes Two

Psychonauts 2

Лучшая семейная игра

Alba: A Wildlife Adventure

Chicory: A Colorful Tale

Forza Horizon 5

Mario Party Superstars

Ratchet & Clank: Rift Apart

Unpacking

Лучшая игра-сервис

Among Us

Animal Crossing: New Horizons

Apex Legends

Disco Elysium — The Final Cut

Fortnite

No Man’s Sky

Лучший дебют

The Artful Escape

Eastward

The Forgotten City

Genesis Noir

Maquette

Toem

Лучшая игра от британских разработчиков

Alba: A Wildlife Adventure

Death’s Door

Fights in Tights Spaces

Forza Horizon 5

Overboard!

Sable

Лучший звук

The Artful Escape

Call of Duty: Vanguard

Deathloop

Halo Infinite

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Returnal

Лучший визуальный стиль

The Artful Escape

It Takes Two

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Returnal

Лучшая анимация

Call of Duty: Vanguard

It Takes Two

Kena: Bridge of Spirits

Life Is Strange: True Colors

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Лучшая игра по версии пользователей (единственная категория, приз в которой вручают по итогам открытого голосования)

Chicory: A Colorful Tale

Deathloop

The Forgotten City

It Takes Two

Metroid Dread

Unpacking

Полная запись церемонии BAFTA Games Awards 2022