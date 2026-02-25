ИИ оставил пользователей без дешевой памяти: цены на RAM и SSD бьют рекорды

Еще несколько лет назад оперативная память и SSD были самым простым способом оживить ПК без больших затрат. Сейчас все иначе: иногда комплект ОЗУ или быстрый накопитель стоит как видеокарта среднего класса. И дело не в аппетитах магазинов. Память стала стратегическим ресурсом из-за бума ИИ, а обычный покупатель оказался в конце очереди.





ИИ «съедает» память

Почти 95% мирового производства DRAM контролируют три компании — Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology. Ранее их мощностей хватало и для ПК, и для консолей, и для смартфонов. Но рост спроса со стороны OpenAI, Microsoft и Google изменил баланс.

Техногигантам нужна HBM-память для обучения моделей ИИ. Ее производят на тех же линиях и из тех же кремниевых пластин, что и обычную память DDR5. Производитель выбирает: продать модуль для ПК с минимальной маржой или направить те же ресурсы в дорогой серверный продукт за тысячи долларов. Бизнес идет туда, где выше рентабельность.

По данным TrendForce, только за первый квартал 2026 года контрактные цены на память подскочили почти на 95%. В прошлом году рост цен был трехкратным. Micron уже сообщал о полном бронировании линий на годы вперед. В такой ситуации потребительский сегмент автоматически испытывает дефицит.





В Германии и других странах ЕС память DDR5 в последнее время подешевела на 10-15%. Например, комплект Corsair Vengeance RGB 32GB DDR5-6000 упал с примерно €480 до €425, а Kingston Fury Beast — с около €550 до €463. Но это скорее распродажа складов и реакция на падение спроса, чем системное облегчение. Производители чипов цены не снижали.

В США ситуация более жесткая: популярные комплекты дорожают на 5-17% ежемесячно. Это показывает, что мы видим локальную коррекцию, а не разворот тренда.

Украина: новое ценовое плато

В Украине эффект ощущается особенно болезненно. SSD Kingston NV3 1 ТБ в октябре 2025 года стоил 2800 грн, а в начале 2026-го — более 7500 грн. В феврале цена зависла возле 7300 грн. Это не удешевление, а проверка: готов ли покупатель платить.

Похожая история с RAM. Набор Kingston FURY 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5-6000, который осенью продавали за 5300 грн, теперь стоит более 18 000 грн. Многие откладывают сборку ПК, потому что только память и накопитель тянут на бюджет целого системного блока многолетней давности.

Дефицит HDD и видеокарт

Вернуться к HDD не получится, ведь Western Digital и Seagate подтвердили, что почти весь объем на 2026 год выкупили корпоративные клиенты. Облачные провайдеры забирают все — от NVMe до больших механических дисков.

Дополнительное давление создает политика NVIDIA, которая чаще поставляет только GPU, оставляя партнерам поиск VRAM. В результате цены на видеокарты вроде GeForce RTX 5070 Ti легко превышают $1000. Модель GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC 16G выросла с 45 500 грн до 58 999 грн.

Под ударом Raspberry Pi и бюджетные смартфоны

Микро-ПК Raspberry Pi 5 с 16 ГБ памяти подорожал почти вдвое. Для бюджетных устройств доля стоимости RAM слишком велика, чтобы ее «размазать» по другим компонентам. Производители смартфонов, в частности Honor и Poco, чаще выпускают модели с 4 ГБ вместо 6-8 ГБ, чтобы удержать цену.

Ждать до 2027 года или покупать сейчас?

Новые фабрики начнут работать не раньше 2027 года. Расширение производства в полупроводниковой отрасли занимает годы. Спрос на ИИ-инфраструктуру не выглядит временным, поэтому быстрого возврата к уровню 2023 года не стоит ждать.

Если ПК — это инструмент для заработка, задержка может стоить дороже, чем переплата. Если же это обновление «для себя», возможно, лучше переждать пиковую фазу и ловить локальные проседания.

Пока что память превратилась в «цифровое золото», и ее цена зависит от аппетитов провайдеров ИИ. Когда корпоративный сектор насытится, рынок немного выдохнется. Но резкого обвала в ближайшее время не видно.





