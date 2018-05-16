HTC Exodus – первый блокчейн-смартфон компании

23 мая, как известно, HTC покажет свой новый флагманский смартфон U12+. Но сегодня тайваньский производитель весьма неожиданно представил еще один новый смартфон под названием HTC Exodus. Сам анонс вышел, как говорят в таких случаях, «бумажным», поскольку не показали даже самого смартфона, не говоря уже о характеристиках или цене. Но анонс примечателен тем, что HTC Exodus – первый смартфон компании, использующий для защиты данных технологию блокчейна. И это первый блокчейн-смартфон от известного производителя.

Итак, пока что есть только одно официальное изображение HTC Exodus, которое вы можете видеть в самом верху заметки. Кроме того, компания специально создала для продвижения HTC Exodus отдельный сайт, где расписываются основные преимущества от использования технологии блокчейна в новинке. Также на сайте можно оставить заявку, зарезервировав право покупки новинки после ее выхода на рынок. Можно думать, что новинка будет выпущена ограниченным тиражом.

Помимо поддержки шифрования данных, децентрализованного ПО и прочих функций безопасности, смартфон HTC Exodus предложит некий универсальный кошелек с поддержкой Bitcoin, Ethereum, Dfinity, Lightning Networks и прочих самых популярных криптовалютных протоколов.

HTC рассчитывает с помощью HTC Exodus «удвоить, а то и утроить количество вычислительных узлов Ethereum и Bitcoin во всем мире». То есть, производитель явно ожидает, что HTC Exodus будет хорошо продаваться, делая ставку на децентрализованные приложения DApp – ПО, работающее на технологии блокчейна.

Разработкой HTC Exodus руководит Фил Чен, глава нового отдела HTC, который будет вести разработки в этой области (блокчейн, распределенные приложения, децентрализация и т.д.). Этот человек стоял у истоков гарнитуры виртуальной реальности HTC Vive.

Стоит отметить, что HTC — не первая компания с проектом блокчейн-смартфона. Буквально на прошлой неделе мы рассказывали о смартфоне Sirin Labs Finney, который его создатели окрестили первым в мире блокчейн-смартфоном со встроенным «холодным» кошельком для криптовалют, оценив в $999. До Sirin Labs Finney еще был похожий проект Sugar S11 Blockchain Creation Edition. Также были компании BitVault и Blacture – обе обещали первый в мире блокчейн-смартфон. Планы по выпуску блокчейн-смартфона есть и у Huawei или, по крайней мере, были в начале года. Иными словами, подобные модели, работающие с приложениями на основе блокчейна, в обозримом будущем вполне могут стать новым трендом. Странно только, что появляться они начали только сейчас, ведь за последнее время интерес к криптовалютам заметно угас.

Источник: HTC Exodus