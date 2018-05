«Больше, чем просто совокупность компонентов»: HTC назначила анонс смартфона U12+ на 23 мая

Вчера LG представила свой флагманский смартфон G7 ThinkQ, но это далеко не последний флагман 2018 года от более-менее известных производителей. На прошлой неделе мы узнали, что 16 мая в Лондоне состоится презентация OnePlus 6, а сейчас можно отметить в календаре еще одну дату – 23 мая. В этот день нам покажут смартфон HTC U12+ (некоторые называют его просто U12).

Coming Soon. A phone that is more than the sum of its specs. pic.twitter.com/m2skJSK0qt

— HTC (@htc) May 3, 2018