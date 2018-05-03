«Больше, чем просто совокупность компонентов»: HTC назначила анонс смартфона U12+ на 23 мая

Вчера LG представила свой флагманский смартфон G7 ThinkQ, но это далеко не последний флагман 2018 года от более-менее известных производителей. На прошлой неделе мы узнали, что 16 мая в Лондоне состоится презентация OnePlus 6, а сейчас можно отметить в календаре еще одну дату – 23 мая. В этот день нам покажут смартфон HTC U12+ (некоторые называют его просто U12).

Coming Soon. A phone that is more than the sum of its specs. pic.twitter.com/m2skJSK0qt — HTC (@htc) May 3, 2018

Производитель достаточно оригинально анонсировал анонс устройства, оформив соответствующее рекламное изображение в стиле iFixit – на нем новинка показана в полностью разобранном (на отдельным компоненты) виде. Никаких других надписей, кроме даты проведения мероприятия и логотипа компании, на изображение нет. Но есть небольшая приписка: «Телефон, который является не просто совокупность компонентов». Видимо, этим производитель намекает, что новинка будет выделяться не только характеристиками (дизайном, материалами и некими уникальными функциями?).

Уже сейчас мы знаем, как будет выглядеть HTC U12+, какие характеристики получит и сколько будет стоить. Буквально на днях в сети опубликовали «живые» фото грядущей новинки (ниже), которые полностью совпадают с ранними изображениями: безрамочный дизайн (без выреза), две сдвоенными камеры, корпус из металла и стекла, причем тыльная сторона будет зеркальной.

Напомним, HTC U12 получит SoC Snapdragon 845, дисплей диагональю шесть дюймов и разрешением 2960х1440 пикселей, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, две сдвоенные камеры, а также батарею емкостью 3420 мА•ч. Также известно, что HTC U12+ защищен от попадания пыли и влаги в соответствии с описанием степени IP68 и, как и предыдущие модели U11 и U11+, поддерживает технологию Edge Sense 2.0 – сенсорные боковые панели, которые позволяют управлять некоторыми функциями смартфона сжатием. Предполагаемая стоимость HTC U12+ – $880.

Источник: HTC