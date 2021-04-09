HTC не сдается и после очередного неудачного квартала готовит новые смартфоны с поддержкой 5G





После того как LG объявила об уходе с рынка смартфонов многие тут же вспомнили о тайваньском производителе HTC, которого «хоронили» бесчисленное количество раз. Но HTC не просто продолжает выпускать смартфоны, а стремится ускорить выпуск новых смартфонов и готовит к выходу «новые модели 5G» (да, именно во множественном числе) во втором квартале этого года, сообщает Digitimes.

Ресурс Digitimes далеко не всегда предоставляет точные данные, так что информацию о скором анонсе новых 5G-смартфонов HTC стоит воспринимать с долей скепсиса. Если же допустить, что данные правдивы, то эти новые загадочные 5G-смартфоны HTC выйдут всего через пару месяцев после выпушенного в самом начале года Desire 21 Pro 5G — обновление прошлогоднего U20 5G.

HTC сейчас на удивление активна на родном рынке Тайваня, а также намерена постепенно расширить «предложение» своими последними моделями смартфонов в Европе и на Ближнем Востоке.

Пока никаких подробностей об этих готовящихся новых 5G-смартфонах нет и пока неясно, доберутся ли они в конечном итоге до Европы.

Общая выручка HTC составила 493 миллиона тайваньских долларов и 1,175 миллиарда тайваньских долларов в марте и первом квартале 2021 года соответственно. Это соответствует скромным 17 миллионам и 41 миллионам долларов США. И основную часть составили продажи VR-устройств, на котором и держатся остатки мобильного бизнеса компании. В то же время эти ничтожные по меркам технологических компаний 17 миллионов — на 5,2% и на 99,7% (!!!) лучше результатов марта 202-го и февраля 2021 года. В целом же за выручка HTC в первом квартале 2021 года оказалась на 11,6% ниже, чем в аналогичный период 2020-го.