HTC показала контроллеры для своей гарнитуры виртуальной реальности Vive Cosmos

Компания HTC постепенно делится информацией о гарнитуре виртуальной реальности следующего поколения, известной под названием Vive Cosmos. На выставке CES 2019 уже состоялась демонстрация самого устройства, а на этот раз речь пойдёт о контроллерах для гарнитуры.

Короткий ролик, опубликованный в официальном Twitter-аккаунте HTC Vive, демонстрирует как внешний вид контроллеров, так и их использование в процессе потребления контента виртуальной реальности. Отмечается, что фиксируется каждое движение руки пользователя, включая движения запястий. Компания также утверждает, что расположение джойстиков и кнопок управления стало более эргономичным и удобным по сравнению с другими контроллерами виртуальной реальности.

Take a peek at the new #HTCVIVE COSMOS controllers. The gamer-friendly controls & seamless tracking on the VIVE COSMOS controllers are designed to give you greater control of your VR experience. Stay tuned into more COSMOS announcements on our website. https://t.co/oVcV3a2JKU pic.twitter.com/gVSq7vqQqu

— HTC VIVE (@htcvive) 20 февраля 2019 г.