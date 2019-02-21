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HTC показала контроллеры для своей гарнитуры виртуальной реальности Vive Cosmos
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HTC показала контроллеры для своей гарнитуры виртуальной реальности Vive Cosmos

HTC показала контроллеры для своей гарнитуры виртуальной реальности Vive Cosmos

Компания HTC постепенно делится информацией о гарнитуре виртуальной реальности следующего поколения, известной под названием Vive Cosmos. На выставке CES 2019 уже состоялась демонстрация самого устройства, а на этот раз речь пойдёт о контроллерах для гарнитуры.

Короткий ролик, опубликованный в официальном Twitter-аккаунте HTC Vive, демонстрирует как внешний вид контроллеров, так и их использование в процессе потребления контента виртуальной реальности. Отмечается, что фиксируется каждое движение руки пользователя, включая движения запястий. Компания также утверждает, что расположение джойстиков и кнопок управления стало более эргономичным и удобным по сравнению с другими контроллерами виртуальной реальности.

Хотя контроллеры Vive Cosmos и Oculus Touch имеют кольцеобразный дизайн, их кнопки и джойстики расположены на противоположных сторонах. Предполагается, что пользователь держит Touch большими пальцами с наружной части кольца, где находятся кнопки, тогда как элементы управления Cosmos находятся внутри кольца.

HTC пока не сообщает сроков начала продаж и ориентировочных цен гарнитуры виртуальной реальности Vive Cosmos.

Источник: Engadget

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