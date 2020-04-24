Huawei анонсировала 10,4-дюймовый планшет MatePad с поддержкой M-Pencil, ориентированный на сферу обучения





Компания Huawei провела онлайн-мероприятие, во время которого был анонсирован новый планшет MatePad. Новинка ориентирована на применение в сфере обучения.

Анонсированная модель получила 10,4-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2000×1200 точек. Поддерживается возможность использования цифрового пера M-Pencil. Аппарат несёт на борту процессор Kirin 810, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. В качестве опции предлагается модуль связи LTE. Устройство содержит две 8-мегапиксельные камеры, но лишь основная камера на задней панели оснащена системой автофокуса. Также в наличии имеются четыре динамика Harman Kardon и четыре микрофона. Ёмкость батареи составляет 7250 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт через порт USB Type-C. Планшет изготовлен в металлическом корпусе. Размеры новинки составляют 245,2×154,96×7,35 мм, а масса – 450 г.

Планшет Huawei MatePad с 10,4-дюймовым дисплеем работает под управлением собственной операционной системы EMUI 10.1 без поддержки сервисов Google. Программная платформа содержит ряд решение, призванных улучшить использование устройства в качество учебного инструмента. Новинка имеет специальный образовательный центр, собственный специальный интерфейс Focus UI, позволяет работать с окнами, предлагает доступ учебным материалам. Учитывая, что планшет может использоваться для чтения на протяжении длительного времени, в нём реализован специальный режим чтения. Он не только снижает интенсивность синего цвета и симулирует монохромное окружение, но также отслеживает расстояние до глаз пользователя и контролирует его осанку.

Новый 10,4-дюймовый планшет Huawei MatePad поступит в продажу в трёх модификациях:

4/64 ГБ памяти, Wi-Fi – $270;

6/128 ГБ памяти, Wi-Fi – $310;

6/128 ГБ памяти, Wi-Fi + LTE – $350.

Источник: gsmarena