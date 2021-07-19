Huawei объявила дату презентации флагманского камерофона Huawei P50 — его покажут 29 июля

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Huawei разослала приглашения на мероприятие, посвященное анонсу Huawei P50, спустя полтора месяца после демонстрации дизайна следующего поколения камерофона на июньской презентации новинок. Мероприятие пройдет 29 июля в 14:00 по Киеву.

Генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард заявил, что Huawei P50 ознаменует начало новой эры мобильной фотографии. То есть, как и прежде, делает основной упор на возможности камеры.

Всего в рамках серии Huawei P50 ожидается три модели — базовая Huawei P50, средняя P50 Pro и топовая P50 Pro+. Они получат обновленный дизайн с массивным овальным блоком с двумя отдельными круглыми секциями, в которых расположены модули камер.

Если верить слухам, базовый Huawei P50 оснащен слегка изогнутым по бокам AMOLED-дисплеем диагональю 6,1-6,2, тогда как P50 Pro располагает 6,6-дюймовым дисплеем с очень сильно загнутыми боковыми частями, именуемый экраном-«водопадом», а P50 Pro+ — 6,8-дюймовой панелью Surround Screen, выделяющейся более высокой степенью изгиба по всем четырем сторонам.

Касательно аппаратного базиса Huawei P50 ходят противоречивые слухи — одни приписывают чип 5-нм Kirin 9000, а другие вариант чипсета Snapdragon 888 с поддержкой LTE. Ранее Ричард Ю выражал опасения, что актуальное поколение SoC Kirin 9000 (на ее базе построены новейшие модели серии Mate 40) в итоге может оказаться последним, так как американские санкции не позволяют Huawei заказывать производство новых чипов у TSMC.

Говоря о камере Huawei P50, в главном модуле камеры будет использоваться дюймовый сенсор Sony IMX800, а перископический телефото-модуль будет поддерживать 7-кратный оптический зум, покрывая диапазон ЭФР 18-125 мм. Но могут быть различия в конфигурации камер между моделями серии. Также ранее говорилось о поддержке быстрой 66-ваттной зарядки.

Еще Huawei P50 станет первым смартфоном производителя с предустановленной ОС Harmony OS 2.0 «из коробки» — на июньской презентации производитель заявил о планах обновить порядка 100 моделей до актуальной версии HarmonyOS 2.0.