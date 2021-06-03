Huawei обновит около 100 Android-устройств до HarmonyOS 2.0





Компания Huawei представила вторую версию своей операционной системы HarmonyOS и несколько новых устройств, работающих под её управлением. Однако, среди этих новинок не было смартфонов. Но смартфоны Huawei также получат новую ОС. Компания намерена перевести массовую кампанию миграции и заменить Android на HarmonyOS 2.0 примерно на 100 своих моделях смартфонов.

Пока что эта миграция будет происходить только в Китае. Компания не уточняет, когда аналогичное обновление операционной системы станет доступным и для западных пользователей смартфонов Huawei. Перевод смартфонов на новую ОС в Китае должен проходить относительно безболезненно, так как не возникнет проблем с отказом от сервисов Google. На китайских устройствах изначально не было Google Play Services. Но в остальных регионах сервисы Google всё ещё присутствуют на некоторых старых моделях, которые также должны быть обновлены до HarmonyOS 2.0.

Huawei намерена запустить как минимум две волны обновлений своих смартфонов. Первая волна должна начаться уже в ближайшие дни, она охватит следующие китайские версии смартфонов Huawei:

Mate40 Pro

Mate40 Pro+

Mate40 RS

Mate40

Mate40E

Mate X2

P40

P40 4G

P40 Pro

P40 Pro+

Mate 30 Pro

Mate 30 Pro 5G

Mate 30E Pro 5G

Mate 30 RS

Mate 30

Mate 30 5G

MatePad Pro

MatePad Pro 5G

Mate Xs

Следующая волна запланирована на третий квартал и должна охватить следующие китайские версии устройств:

Mate 20

Mate 20 Pro

Mate 20 RS

nova 7 SE

nova 7 SE 5G Youth

nova 8 5G

nova 8 Pro 5G

nova 8 Pro 4G

nova 8 SE

nova 7 5G

nova 7 Pro 5G

nova 6

nova 6 5G

nova 6 SE

MatePad 10.8

MatePad 10.4

MatePad 5G

Как видно из списков, в числе первых обновление до HarmonyOS 2.0 получат наиболее актуальные и флагманские версии смартфонов. За ними последуют другие модели. Кроме того, в первой половине следующего года некоторые очень старые модели также должны получить обновление прошивки до наиболее актуальной версии HarmonyOS. Речь идёт об устройствах серии Huawei P10 (2017 года), серии Mate 10 (также 2017 года), а также устройствах P20 и Mate 20. Самыми старыми устройствами в списке являются дуэт Mate 9, выпущенный ещё в 2016 году. Таким образом, обновление получат даже смартфоны, вышедшие на рынок более 5 лет назад.

Для тех пользователей, которым неудобно самостоятельно устанавливать обновление прошивки, предусмотрена возможность личного посещения одного из 66 магазинов компании, где обновление до HarmonyOS 2.0 сделают квалифицированные сотрудники.

Источник: gsmarena