Huawei показала дизайн флагманского камерофона Huawei P50, но не сказала, когда он выйдет

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Флагманский камерофон Huawei P50 показали в коротком 45-секундном тизере в рамках крупной презентации компании в Китае, где состоялся анонс ОС Harmony OS 2.0, планшетов Huawei MatePad Pro и смарт-часов Huawei Watch 3.

Ролик в замедленном режиме демонстрирует систему основной камеры Huawei P50 Pro с разных сторон и под разными углами. В самом конце грядущая новинка предстает во весь рост на фоне заката — заглавное изображение.

Тизер подтверждает дизайн камеры с более ранних утечек — массивный овальный блок с двумя отдельными круглыми секциями, в которых расположены модули камер. Как можно видеть, в верхней секции находятся три камеры, а в нижней — еще одна и вспышка. Еще одна вспышка расположена между модулями. Система камер Huawei P50 была разработана в сотрудничестве с Leica, о чем на презентации отдельно упомянул глава Huawei Ричард Ю.

В главном модуле камеры Huawei P50 будет использоваться дюймовый сенсор — Sony IMX800. В то же время перископический телефото-модуль будет поддерживать 7-кратный оптический зум, покрывая диапазон ЭФР 18-125 мм.

Huawei P50 станет первым смартфоном производителя с предустановленной ОС Harmony OS 2.0 «из коробки».

Технические характеристики и сроки поступления Huawei P50 в продажу пока не сообщаются. На презентации глава Huawei заявил, что график запуска пока не утвердили «по всем известным причинам» (явный намек на сохраняющиеся санкции США в отношении китайского телекоммуникационного гиганта).