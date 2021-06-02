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Huawei показала дизайн флагманского камерофона Huawei P50, но не сказала, когда он выйдет

Huawei показала дизайн флагманского камерофона Huawei P50, но не сказала, когда он выйдет

Huawei показала дизайн флагманского камерофона Huawei P50, но не сказала, когда он выйдет


Флагманский камерофон Huawei P50 показали в коротком 45-секундном тизере в рамках крупной презентации компании в Китае, где состоялся анонс ОС Harmony OS 2.0, планшетов Huawei MatePad Pro и смарт-часов Huawei Watch 3.

Ролик в замедленном режиме демонстрирует систему основной камеры Huawei P50 Pro с разных сторон и под разными углами. В самом конце грядущая новинка предстает во весь рост на фоне заката — заглавное изображение.

Тизер подтверждает дизайн камеры с более ранних утечек — массивный овальный блок с двумя отдельными круглыми секциями, в которых расположены модули камер. Как можно видеть, в верхней секции находятся три камеры, а в нижней — еще одна и вспышка. Еще одна вспышка расположена между модулями. Система камер Huawei P50 была разработана в сотрудничестве с Leica, о чем на презентации отдельно упомянул глава Huawei Ричард Ю.

Huawei показала дизайн флагманского камерофона Huawei P50, но не сказала, когда он выйдет

В главном модуле камеры Huawei P50 будет использоваться дюймовый сенсор — Sony IMX800. В то же время перископический телефото-модуль будет поддерживать 7-кратный оптический зум, покрывая диапазон ЭФР 18-125 мм.

Huawei P50 станет первым смартфоном производителя с предустановленной ОС Harmony OS 2.0 «из коробки».

Технические характеристики и сроки поступления Huawei P50 в продажу пока не сообщаются. На презентации глава Huawei заявил, что график запуска пока не утвердили «по всем известным причинам» (явный намек на сохраняющиеся санкции США в отношении китайского телекоммуникационного гиганта).

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