Huawei представила в Украине новый флагманский планшет MatePad Pro по цене 18 тыс. грн





Компания Huawei объявила о грядущем старте продаж в Украине флагманского планшета Huawei MatePad Pro с поддержкой стилуса и связи LTE.

Планшет Huawei MatePad Pro оснащён 10,8-дюймовым IPS LCD дисплеем с закруглёнными углами и сквозным отверстием для фронтальной камеры. В устройстве используется панель с разрешением Quad HD+ (2560×1600 точек, соотношение сторон 16:10) и охватом цветового пространства DCI-P3. Максимальная яркость составляет 540 нит, а контрастность – 1500:1. Боковые рамки вокруг экрана имеют толщину 4,9 мм, а соотношение площади дисплея к поверхности лицевой панели достигает 90%. Поддерживается возможность использования стилуса M-Pencil, и при этом распознаётся 4096 уровней силы нажатия и угол наклона. Стилус заряжается беспроводным способом, когда он крепится к устройству.

Планшет Huawei MatePad Pro оснащён процессором Kirin 990 с частотой до 2,86 ГГц и GPU Mali-G76. Также устройство содержит двухканальную оперативную память LPDDR4X объёмом до 8 ГБ и встроенную флэш-память ёмкостью до 512 ГБ. Однако пока что в продажу в Украине поступит только версия в конфигурации 6 ГБ ОЗУ + накопитель ёмкостью 128 ГБ. Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 250 мАч, поддерживается быстрая зарядка Huawei SuperCharge мощностью 40 Вт, но комплектный блок питания обладает мощностью лишь 20 Вт. Корпус устройства изготовлен из магниевого сплава.

Аппарат работает под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10. Производитель реализовал ряд функций, призванных повысить удобство работы с планшетом. Huawei Share поддерживает функцию Multi-screen Collaboration, что позволяет перетаскивать файлы со смартфонов на планшет. Режим Multi-Window обеспечивает многозадачность с поддержкой до трёх приложений одновременно. Благодаря Floating Window пользователи могут отвечать на текстовые сообщения во время игр или просмотра фильмов, не отвлекаясь от процесса и не сворачивая приложения. Функция Huawei App Multiplier делит одно приложение на два окна, обеспечивая воспроизведение двойного экрана с альбомной ориентацией. Новый режим ПК поддерживает до восьми одновременно открытых приложений и процессов. В этом режиме пользователи могут искать нужные им файлы с помощью функции поиска. Улучшенное WPS-приложение обеспечивает поддержку введения голосовых заметок и умного режима «кисть и карандаш».

В дополнение к стилусу пользователи могут использовать магнитную клавиатуру Smart Magnetic Keyboard, которая подключается через Bluetooth. Клавиатура обеспечивает ход клавиш1,3 мм, а клавиша Shift является переключателем для Huawei Share, обеспечивая быстрый доступ к функции Multi-screen Collaboration.

Планшет Huawei MatePad Pro (6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ накопитель , LTE) в сером (Midnight Grey) цвете будет доступен в Украине с 22 июня 2020 года по рекомендованной цене 17999 грн. А с 8 по 21 июня включительно украинские пользователи могут оформить предзаказ и получить в подарок стилус M-Pencil.