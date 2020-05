Huawei: «Санкции США против нас негативно повлияют на мобильные сети стоимостью сотни млрд долларов в 170 странах мира и отразятся на услугах связи для 3 млрд человек»

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении Huawei до мая 2021 года. В ответ на это китайская компания заявила, что категорически против поправок, внесенных Министерством торговли США в свое правило о прямых иностранных продуктах и подробно аргументировала свою поизицию.

Компания считает, что правила о прямых иностранных продуктах (Export Administration Regulations: Amendments to General Prohibition Three (ForeignProduced Direct Product Rule) and the Entity List) нацелены в первую очередь на Huawei.

Далее мы приводим текст официальной позиции компании по этому поводу:

«Правительство США безосновательно внесло Huawei в Entity List (перечень организаций, которым ограничили доступ к американским технологиям и товарам) 16 мая 2019 года. С тех пор, несмотря на то, что ряд ключевых промышленных и технологических элементов стал для нас недоступным, мы продолжали придерживаться всех норм и правил правительства США. В то же время мы выполнили свои договорные обязательства перед клиентами и поставщиками — мы выжили и двигались вперед, несмотря ни на что. Тем не менее, в упорном стремлении ограничивать деятельность нашей компании правительство США решило пойти дальше, полностью проигнорировав опасения многих компаний и отраслевых ассоциаций. Это решение является неправомерным и губительным для многих, оно угрожает нанести ущерб отрасли во всем мире. Новое правило негативно повлияет на расширение, обслуживание и непрерывную работу сетей стоимостью в сотни миллиардов долларов, которые мы развернули в более чем 170 странах. Это также отразится на услугах связи для более 3 млрд человек, которые пользуются продуктами и сервисами Huawei по всему миру. Чтобы атаковать ведущую компанию из другой страны, правительство США сознательно проигнорировало интересы пользователей и клиентов Huawei. Это противоречит заявлению правительства США о том, что эти шаги осуществлены ради безопасности сети. Это решение правительства США повлияет не только на Huawei. Оно будет иметь серьезные последствия для значительного количества глобальных отраслей. В долгосрочной перспективе оно скажется на доверии и навредит сотрудничеству в сфере полупроводниковой индустрии, от которого зависит немало отраслей. Это приведет к росту конфликтов и потерь в этих областях. США используют собственные технологические возможности, чтобы разрушить бизнес за пределами своих границ. Это только подорвет доверие международных компаний к технологиям и сетям поставок США. В конце концов, это повредит интересам США. Huawei всесторонне изучает и проверяет новое правило. Мы ожидаем, что оно неизбежно скажется на нашем бизнесе. Мы будем делать все возможное, чтобы найти решение. Мы верим, что наши клиенты и поставщики продолжат поддерживать нас и минимизируют влияние этого дискриминационного правила».

Мы продолжаем следить за ситуацией, так как телеком-оборудование Huawei используется в том числе и украинскими операторами мобильной связи.

Напомним, что НКРСИ снизила ставку за терминацию голосового трафика в мобильных сетях с 12 до 8 копеек с 1 января 2021 года и рассчитывает на соответствующее снижение тарифов мобильных операторов.

Источник: Huawei