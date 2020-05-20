НКРСИ снизила ставку за терминацию голосового трафика в мобильных сетях с 12 до 8 копеек с 1 января 2021 года и рассчитывает на снижение тарифов мобильных операторов. Последние против

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Национальная комиссия по вопросам регулирования связи Украины (НКРСИ) на очередном заседании приняла решение с 1 января 2021 года снизить ставку интерконнекта (расчетный тариф за терминацию голосового трафика в сетях связи) с 12 копеек до 8 копеек за минуту, так как определила ее себестоимость в районе 3-6 копеек. В результате регулятор рассчитывает на снижение тарифов мобильных операторов, однако последние считают, что это наоборот приведет к значительным потерям доходов телеком-рынка, уменьшению налоговых выплат в госбюджет и сложностям строительства 4G-сетей в сельской местности и на автодорогах.

Согласно статье 16 Закона Украины «О телекоммуникациях» целью государственного регулирования в сфере телекоммуникаций является максимальное удовлетворение спроса потребителей на телекоммуникационные услуги, создание благоприятных организационных и экономических условий для привлечения инвестиций, увеличения объемов услуг и повышение их качества, развития и модернизации телекоммуникационных сетей с учетом интересов национальной безопасности. В соответствии с полномочиями, определенными Законом Украины «О телекоммуникациях», НКРСИ осуществляет тарифное регулирование в сфере телекоммуникаций и устанавливает порядок взаиморасчетов между операторами телекоммуникаций.

Расчетные таксы за услуги пропуска трафика к телекоммуникационным сетям операторов телекоммуникаций с существенным рыночным преимуществом на рынках определенных телекоммуникационных услуг согласно пункту 3 части второй статьи 66 Закона подлежат государственному регулированию путем установления предельных или фиксированных тарифов.

В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 57 Закона, в частности, расчетные таксы за услуги пропуска трафика определяются на основе себестоимости и с учетом прибыльности соответствующих услуг, в порядке, утвержденном НКРСИ (решение НКРСИ от 07.06.2016 № 295). Пользуясь данными операторов телекоммуникаций за 2019 год была рассчитана приведенная себестоимость пропуска трафика в телекоммуникационных сетях операторов телекоммуникаций, которая составляет от 0,03 грн./мин. до 0,06 грн./мин. Полученные результаты расчетов свидетельствуют о значительном разрыве между себестоимостью пропуска трафика и действующей сегодня расчетной таксе за услуги терминации трафика, что дает основания для ее просмотра с целью постепенного приближения к себестоимости.

Следует отметить, что приближение расчетных такс приведенной себестоимости пропуска трафика осуществляется НКРСИ с конца 2015 года. В частности, решением НКРСИ от 04.08.2015 № 409 расчетные таксы с 01.10.2015 снижены с 0,36 до 0,23 грн./мин., а в соответствии с решением НКРСИ от 30.08.2016 № 456 (с изменениями) — с 01.01. 2017 до 0,15 грн./мин., и с 01.01.2019 до 0,12 грн./мин. Анализ данных отчетности в течение последних лет показывает стабильное увеличение объемов межоператорского трафика с 5,9% в 2017 году до 15,4% в 2019 (в 2018 7,6%), что дает положительные результаты и одновременно свидетельствует о наличии неудовлетворенного спроса со стороны потребителей на доступные межсетевые звонки.

По мнению НКРСИ, благодаря снижению расчетных такс операторы телекоммуникаций получат возможность: уменьшить свои расходы при взаиморасчетах за услуги пропуска трафика к телекоммуникационным сетям других операторов телекоммуникаций; увеличить объем межсетевого трафика; предложить потребителям более привлекательные тарифные планы, включающие звонки к абонентам других операторов телекоммуникаций.

Одновременно, снижение расчетных такс будет иметь положительные последствия для потребителей телекоммуникационных услуг, в частности: возможность пользоваться увеличенными объемами пакетных минут на все виды телекоммуникационных услуг по той же стоимость; уменьшение стоимости межсетевых звонков; отсутствие необходимости иметь несколько SIM-карт разных операторов телекоммуникаций и обращать внимание на сеть какого оператора телекоммуникаций необходимо звонить.

В НКРСИ заявили, что уменьшение размеров расчетных такс является стимулирующим и прогрессивным шагом, который отвечает интересам потребителей, интересам развития рынка и общеевропейским тенденциям. Принятое НКРСИ решение в установленном законодательством порядке будет подано в Министерство юстиции Украины для государственной регистрации и вступит в силу с 01 января 2021 года.

P.S. На решение уже отреагировал оператор мобильной связи «Киевстар», который обратился в Бюджетный комитет Верховной Рады Украины, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, Министерство цифровой трансформации Украины, Министерство финансов Украины, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с информацией об осложнениях, которые могут возникнуть для инвестицирования в развитие 4G связи.

Позиция оператора выглядит следующим образом:

«В ближайшие два года из-за запланированного снижения таксы за терминацию голосового трафика суммарные потери доходов мобильных операторов составят около 1,6 млрд грн. Сумма недополученного дохода равнозначна затратам на строительство дополнительных 2000 базовых станций 4G, которые могут обеспечить скоростным мобильным интернетом 15% населения Украины. В результате снижения доходов от терминации трафика государственный бюджет Украины недополучит 32 млн грн налоговых платежей в перспективе четырех лет. Снижение расчетной таксы за терминацию трафика не приведет к удешевлению звонков на другие сети, поскольку все мобильные операторы предоставляют абонентам тарифные планы с пакетными предложениями, в которые включены нетарифицированные минуты звонков как внутри сети, так и на номера других мобильных операторов. Ни одно из предыдущих снижений ставок интерконнекта, предпринятых регулятором, не привело к заметному увеличению использования голосовых минут, и завершалось лишь очередным уменьшением доходов телеком рынка. В Украине плата за терминацию голосового трафика наименьшая среди стран Евросоюза, и одна из самых низких в странах бывшего СНГ. В Киевстар считают, что в условиях осложнения экономической ситуации в стране, вызванной вспышкой пандемии, телеком рынок, как один из наибольших плательщиков налогов, нуждается в поддержке со стороны государства, а не в регуляторных ограничениях. Напомним, что интернетизация сел с помощью 4G — в фокусе внимания Президента Украины Владимира Зеленского. Чтобы реализовать этот проект в запланированные сроки, мобильным операторам необходимо инвестировать как минимум 10 млрд грн. Действия, которые оборачиваются сокращением доходов мобильных операторов, могут негативно отразиться на этом проекте».

Источник: НКРСИ, Киевстар