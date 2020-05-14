Дональд Трамп продлил санкции в отношении Huawei до мая 2021 года





Президент США Дональд Трамп продлил действие своего распоряжения, которое запрещает американским компаниям сотрудничать или покупать телекоммуникационное оборудование у компаний, представляющих угрозу национальной безопасности. Срок действия ограничений продлён на один год – до мая 2021 года.

Хотя в запрете явно не упоминаются конкретные компании, он был использован для того, чтобы фактически прекратить операции в США с китайскими компаниями, такими как Huawei и ZTE. В результате, они больше не могут продавать свои продукты в США или работать с такими компаниями, как Google или ARM с целью использования критически важного программного обеспечения и лицензирования.

Белый дом издал своё первоначальное распоряжение почти год назад – в мае 2019 года. После этого Huawei несколько раз получала временные генеральные лицензии от Министерства торговли, которые позволяли ей по-прежнему поддерживать существующее оборудование. Последнее продление было предоставлено в марте, и его срок истекает 15 мая. Пока что ни Huawei, ни Министерство торговли еще не сообщали, будет ли предоставлено очередное продление временной лицензии.

Источник: The Verge