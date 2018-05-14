IBM запретила сотрудникам пользоваться флешками и другими портативными устройствами хранения информации

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

IBM запретила своим сотрудникам использовать портативные устройства хранения информации, такие как SD-карты, флэш-накопители и внешние жесткие диски, сообщает издание The Register.

Сотрудники компании получили разъяснения по поводу изменений во внутренней политики безопасности IBM по предотвращению утечек. В рекомендациях указано, что новые правила будут внедрены в подразделениях корпорации по всему миру.

«Возможный финансовый ущерб, а также ущерб деловой репутации от случайно забытых где-либо или потерянных съёмных носителей с данными должен быть сведён к минимуму», – написал глава подразделения информационной безопасности IBM Шамла Наиду (Shamla Naidoo).

По всей видимости такая практика в качестве эксперимента была введена внутри компании IBM в некоторых её подразделениях. Отмечается, что там уже успешно работают без флешек, карт памяти и прочих переносных устройств. В течение следующих нескольких недель рекомендациям придётся следовать абсолютно всем сотрудникам IBM, независимо от того, в какой стране они находятся. А это, на минуточку, 380 тыс. человек.

В качестве альтернативы руководство компании советует использовать фирменную службу синхронизации данных, однако это подходит далеко не всем. К примеру, IT-специалисты иногда нуждаются в загрузке патчей для установки их на устройства клиентов. В таких случаях они обычно имеют под рукой загрузочные USB-накопители. Даже сама IBM официально рекомендует воспользоваться этим методом для установки Linux на свои серверы Power9. Видимо, теперь им придётся искать другие способы.

После публикации этой новости на нескольких ресурсах, компания IBM заявила, что примет к сведению возражения сотрудников на запрет съёмных носителей информации и рассмотрит возможность сделать исключения из правил, в частности при выполнении обновлений программного обеспечения.

Источник: The Register