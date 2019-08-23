iFixit оценили ремонтопригодность смартфона Samsung Galaxy Note 10+ 5G на «троечку»





Специалисты iFixit произвели традиционную разборку нового смартфона Samsung Galaxy Note 10+ 5G, разобрались с особенностями его конструкции и, традиционно, вынесли вердикт относительно ремонтопригодности новинки.

Материнская плата размещена в верхней части смартфона. Хотя такой подход позволяет увеличить размеры батареи, но он также требует использования соединительных кабелей между материнской платой и дочерней платой. А они блокируют доступ к батарее. Это усложняет ремонт и замену батареи. Более того, батарея прочно вклеена в корпус, и с учётом этих двух факторов, её замена сложнее, чем когда-либо прежде.

Усложняет жизнь мастерам сервисных центров тот факт, что каждый ремонт Samsung Galaxy Note 10+ 5G начинается с кропотливого процесса снятия хрупкого стекла с задней крышки. Вместе с тем, весьма частый ремонт дисплея требует либо полной разборки устройства, либо замены половины смартфона.

Однако не всё так печально с ремонтом нового смартфона Samsung. Многие его компоненты являются модульными, и их легко можно будет заменить после не самой лёгкой процедуры вскрытия аппарата. Правда использование одинаковых винтов Phillips потребует только одной отвёртки для процесса ремонта. Вместе с тем, устройство лишено 3,5-миллиметрового звукового разъёма, а это создаёт дополнительную нагрузку на порт USB-C, что может приводить к его более частым поломкам.

По итогам разборки, эксперты iFixit присвоили смартфону Samsung Galaxy Note 10+ 5G рейтинг ремонтопригодности 3 из 10. Отметим, максимальный балл 10 соответствует наиболее легко поддающимся ремонту устройствам. Таким образом, рассматриваемую модель в случае необходимости отремонтировать можно, но это будет достаточно сложная процедура.

Источник: iFixit