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iFixit: Surface Pro X – один из самых хорошо приспособленных для ремонта планшетов

iFixit: Surface Pro X – один из самых хорошо приспособленных для ремонта планшетов

iFixit: Surface Pro X – один из самых хорошо приспособленных для ремонта планшетов


Специалисты из iFixit получили в своё распоряжение новый планшет Microsoft Surface Pro X и устроили традиционное вскрытие устройства. Разобрав новинку на отдельные компоненты, эксперты выявили особенности её конструкции, определили основные компоненты и, традиционно, вынесли вердикт относительно ремонтопригодности.

iFixit: Surface Pro X – один из самых хорошо приспособленных для ремонта планшетов

Напомним, Surface Pro X представляет собой достаточно производительное решение, которое вполне способно заменить собой ноутбук. Аппарат оснащён 13-дюймовым дисплеем с разрешением 2880х1920 точек и поддержкой цифрового пера Surface Slim Pen. Устройство несёт на борту модифицированный вариант процессора Qualcomm Snapdragon 8cx с GPU Adreno 685, 8 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и накопитель ёмкостью 128, 256 или 512 ГБ. При этом накопитель является съёмным.

iFixit: Surface Pro X – один из самых хорошо приспособленных для ремонта планшетов

По итогам разборки новому планшету Microsoft Surface Pro X был присвоен рейтинг ремонтопригодности 6 из 10. Отметим, максимальный балл 10 соответствует наиболее легко поддающимся ремонту устройствам. Таким образом, рассматриваемая модель сравнительно неплохо поддаётся ремонту. И это большой шаг вперёд для компании, так как ранее ноутбук Microsoft Surface Laptop был признан совершенно непригодным для ремонта, набрав 0 баллов. Более того, как отмечают специалисты iFixit, модель Surface Pro X является одним из наиболее хорошо приспособленных для ремонта планшетов на рынке. Этого удалось достичь благодаря нескольким рациональным дизайнерским решениям.

iFixit: Surface Pro X – один из самых хорошо приспособленных для ремонта планшетов

Как уже говорилось выше, накопитель поддерживает возможность замены. При этом его извлечение не требует разборки самого планшета. Для доступа к отсеку с SSD потребуется обычный инструмент для извлечения SIM-карты — скрепка. Таким образом, владельцы устройства смогут самостоятельно заменить накопитель на новый или более ёмкий. Дисплей также намного легче отделить от основного корпуса, чем у других планшетов. Для этого даже не потребуется ставший уже традиционным процесс нагревания. Но всё равно, при этом требуется проявлять осторожность. Облегчает ремонт и тот факт, что для удаления всех винтов потребуется только одна отвёртка Torx, а многие компоненты, включая два порта USB-C, являются модульными.

Негативно эксперты iFixit оценили только крепление батареи. Во-первых, она закреплена при помощи большого количества клея. Во вторых, коннектор батареи расположен под материнской платой, так что для замены аккумулятора потребуется полностью разобрать устройство.

Источник: iFixit

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