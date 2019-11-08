iFixit: Surface Pro X – один из самых хорошо приспособленных для ремонта планшетов





Специалисты из iFixit получили в своё распоряжение новый планшет Microsoft Surface Pro X и устроили традиционное вскрытие устройства. Разобрав новинку на отдельные компоненты, эксперты выявили особенности её конструкции, определили основные компоненты и, традиционно, вынесли вердикт относительно ремонтопригодности.

Напомним, Surface Pro X представляет собой достаточно производительное решение, которое вполне способно заменить собой ноутбук. Аппарат оснащён 13-дюймовым дисплеем с разрешением 2880х1920 точек и поддержкой цифрового пера Surface Slim Pen. Устройство несёт на борту модифицированный вариант процессора Qualcomm Snapdragon 8cx с GPU Adreno 685, 8 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и накопитель ёмкостью 128, 256 или 512 ГБ. При этом накопитель является съёмным.

По итогам разборки новому планшету Microsoft Surface Pro X был присвоен рейтинг ремонтопригодности 6 из 10. Отметим, максимальный балл 10 соответствует наиболее легко поддающимся ремонту устройствам. Таким образом, рассматриваемая модель сравнительно неплохо поддаётся ремонту. И это большой шаг вперёд для компании, так как ранее ноутбук Microsoft Surface Laptop был признан совершенно непригодным для ремонта, набрав 0 баллов. Более того, как отмечают специалисты iFixit, модель Surface Pro X является одним из наиболее хорошо приспособленных для ремонта планшетов на рынке. Этого удалось достичь благодаря нескольким рациональным дизайнерским решениям.

Как уже говорилось выше, накопитель поддерживает возможность замены. При этом его извлечение не требует разборки самого планшета. Для доступа к отсеку с SSD потребуется обычный инструмент для извлечения SIM-карты — скрепка. Таким образом, владельцы устройства смогут самостоятельно заменить накопитель на новый или более ёмкий. Дисплей также намного легче отделить от основного корпуса, чем у других планшетов. Для этого даже не потребуется ставший уже традиционным процесс нагревания. Но всё равно, при этом требуется проявлять осторожность. Облегчает ремонт и тот факт, что для удаления всех винтов потребуется только одна отвёртка Torx, а многие компоненты, включая два порта USB-C, являются модульными.

Негативно эксперты iFixit оценили только крепление батареи. Во-первых, она закреплена при помощи большого количества клея. Во вторых, коннектор батареи расположен под материнской платой, так что для замены аккумулятора потребуется полностью разобрать устройство.

Источник: iFixit