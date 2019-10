Игра Call of Duty: Modern Warfare плохо работает даже на мощных ПК и «окирпичивает» консоли Xbox One

Недавно вышедшая игра Call of Duty: Modern Warfare на платформе ПК страдает от ряда визуальных и технических проблем. Это в дополнение к тому факту, что игра требует постоянного интернет-подключения даже при запуске одиночной кампании.

ПК-версия Call of Duty: Modern Warfare имеет графические проблемы с видом и преподносит сюрпризы с запинками в кат-сценах брифингов перед началом миссий. Причём, они записаны в качестве видео файлов, а не генерируются в реальном времени на движке игры. Из-за этих запинок происходит рассинхронизация видео и аудио ряда. Хотя внутри игровые кат-сцены работают вполне нормально. Как отмечают пользователи, запинки в кат-сценах встречаются даже на мощных системах с производительными NVME накопителями. Однако в консольных версиях игры такая проблема не встречается.

Но у пользователей консолей тоже не всё так гладко с этой игрой, как хотелось бы. Некоторые владельцы консолей Xbox One сталкиваются с проблемой выхода из строя консоли во время игры в Call of Duty: Modern Warfare. Игра может зависать и даже приводить к отключению консоли. Иногда после консоль удаётся заново включить, но в некоторых случаях она остаётся совершенно неработоспособной. Такая проблема проявляется у разных людей на разных моделях консолей (Xbox One S и Xbox One X). В комментариях под оригинальной записью на Reddit пользователи пишут, что сталкиваются с подобной проблемой и у себя.

