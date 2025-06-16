Актер Red Dead Redemption анонсировал «захватывающие» новости о серии в ближайшее время

Роб Уитофф — актер, подаривший голос Джону Марстону в Red Dead Redemption и его сиквеле — анонсировал «захватывающие новости» для фанатов.

Его заявление прозвучало во время стрима, когда он лично проходил Red Dead Redemption после 15 лет с момента релиза. Как результат: цитаты из трансляции сразу разлетелись по сети, и фанаты начали строить теории.

«У меня такие захватывающие новости. Я пока не могу поделиться ими с вами, и это буквально меня убивает. До конца этой недели, а может, и раньше… точно до пятницы. Боже мой! То, чем я хочу поделиться — это настоящая бомба, и я буду не единственным, кто об этом расскажет. Я просто не могу дождаться, когда вы узнаете, что происходит. Это все, о чем я сейчас могу думать. И уже совсем скоро вы все узнаете. Я просто не могу дождаться этого момента», — сказал Роб Уитофф.

Некоторые пользователи предполагают, что речь идет о ремастере или обновлении Red Dead Redemption 2 — например, с поддержкой 60 FPS на новых консолях или портом для Nintendo Switch 2. Хотя идея ремастера выглядит бессмысленно, потому что RDR2 до сих пор имеет хорошую графику и адекватный движок. Другие фанаты также уверены, что это будет что-то совершенно новое, но связанное с RDR.

«Я не могу думать ни о чем другом, особенно о том, чтобы играть в эту игру — просто ничего другого в голове», — добавил он.

На сегодня неизвестно, чего касается его заявление: Red Dead Redemption или нового проекта с другим персонажем? Возможно сериал, фильм или даже камео в другой? Или вообще новость касается другого проекта Rockstar — GTA 6?Неизвестно, но, по словам Витоффа, новость раскроют до конца недели — ориентировочно до пятницы. Витофф говорит, что он будет не единственным, кто ее озвучит — так что, похоже, это часть чего-то большего.

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Источник: Games Radar