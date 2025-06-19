S.T.A.L.K.E.R. 2 получит патч 1.5 на следующей неделе — новое оружие, редактор ZoneKit и многое другое

Для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2 готовят патч 1.5 и релиз официального набора инструментов для модов ZoneKit.
Разработчики рассказали о планах в Discord-канале сообщества. По их словам, следующий апдейт не просто фиксит баги, а добавляет несколько функций, которых давно ждало сообщество. Вот вкратце, что обещает патч 1.5:
- Появятся этапы перезарядки. Это означает, что Скиф сможет продолжить перезарядку с того места, на котором ее прервал игрок.
- Боеприпасы претерпят небольшой ребаланс для снайперских винтовок и пулеметов.
- Настройки сложности со слайдерами обсуждаются командой, но пока не гарантируется, что эта функция появится.
- «Губчатость» мутантов (их выносливость) — горячая тема внутри студии, и GSC работает над ее грамотной балансировкой.
- Улучшения поддержки сверхшироких экранов появятся в версии 1.5.
- ZoneKit (инструменты модификации), вероятно, выйдут одновременно с патчем 1.5.
Отдельно стоит упомянуть релиз ZoneKit — это набор официальных инструментов для создания модов, которого давно просили фанаты. GSC обещает продолжать работу над ZoneKit и сотрудничать с комьюнити: будут обновления, новые функции и поддержка модеров. Параллельно разработчики работают над официальной поддержкой модов.
Some new publicly disclosed information about Patch 1.5 and other interesting things coming from GSC-Answers channel on the official Discord.
— Reload Stages are coming. This means Skif will be able to continue his reload from where he left off if the player interrupts the… pic.twitter.com/IOevhS9uHi
— S.T.A.L.K.E.R. 2 News (@Stalker2News) June 18, 2025
Пока что непонятно, получит ли этот патч расширение системы сложности, но в GSC не исключают такой возможности. Также известно, что студия работает над обновлением оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R.хотя сейчас все силы сосредоточены на поддержке Heart of Chornobyl. Отметим, что с момента релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 в ноябре 2024 года студия выпускала апдейты примерно раз в два месяца. Патч 1.3 вышел в марте, 1.4 — в мае, которые вместе значительно улучшили боевую систему, ИИ и общую стабильность, но пока что остаются открытыми немало технических и геймплейных проблем.
Источник: S.T.A.L.K.E.R. 2 News
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