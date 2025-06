S.T.A.L.K.E.R. 2 получит патч 1.5 на следующей неделе — новое оружие, редактор ZoneKit и многое другое

Для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2 готовят патч 1.5 и релиз официального набора инструментов для модов ZoneKit.

Разработчики рассказали о планах в Discord-канале сообщества. По их словам, следующий апдейт не просто фиксит баги, а добавляет несколько функций, которых давно ждало сообщество. Вот вкратце, что обещает патч 1.5:

Отдельно стоит упомянуть релиз ZoneKit — это набор официальных инструментов для создания модов, которого давно просили фанаты. GSC обещает продолжать работу над ZoneKit и сотрудничать с комьюнити: будут обновления, новые функции и поддержка модеров. Параллельно разработчики работают над официальной поддержкой модов.

Some new publicly disclosed information about Patch 1.5 and other interesting things coming from GSC-Answers channel on the official Discord.

— Reload Stages are coming. This means Skif will be able to continue his reload from where he left off if the player interrupts the… pic.twitter.com/IOevhS9uHi

— S.T.A.L.K.E.R. 2 News (@Stalker2News) June 18, 2025