Игры Новости 19.06.2025 в 12:17 comment views icon

S.T.A.L.K.E.R. 2 получит патч 1.5 на следующей неделе — новое оружие, редактор ZoneKit и многое другое

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Маргарита Юзяк

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S.T.A.L.K.E.R. 2 получит патч 1.5 на следующей неделе — новое оружие, редактор ZoneKit и многое другое

Для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2 готовят патч 1.5 и релиз официального набора инструментов для модов ZoneKit.

Разработчики рассказали о планах в Discord-канале сообщества. По их словам, следующий апдейт не просто фиксит баги, а добавляет несколько функций, которых давно ждало сообщество. Вот вкратце, что обещает патч 1.5:

  • Появятся этапы перезарядки. Это означает, что Скиф сможет продолжить перезарядку с того места, на котором ее прервал игрок.
  • Боеприпасы претерпят небольшой ребаланс для снайперских винтовок и пулеметов.
  • Настройки сложности со слайдерами обсуждаются командой, но пока не гарантируется, что эта функция появится.
  • «Губчатость» мутантов (их выносливость) — горячая тема внутри студии, и GSC работает над ее грамотной балансировкой.
  • Улучшения поддержки сверхшироких экранов появятся в версии 1.5.
  • ZoneKit (инструменты модификации), вероятно, выйдут одновременно с патчем 1.5.

Отдельно стоит упомянуть релиз ZoneKit — это набор официальных инструментов для создания модов, которого давно просили фанаты. GSC обещает продолжать работу над ZoneKit и сотрудничать с комьюнити: будут обновления, новые функции и поддержка модеров. Параллельно разработчики работают над официальной поддержкой модов.

Пока что непонятно, получит ли этот патч расширение системы сложности, но в GSC не исключают такой возможности. Также известно, что студия работает над обновлением оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R.хотя сейчас все силы сосредоточены на поддержке Heart of Chornobyl. Отметим, что с момента релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 в ноябре 2024 года студия выпускала апдейты примерно раз в два месяца. Патч 1.3 вышел в марте, 1.4 — в мае, которые вместе значительно улучшили боевую систему, ИИ и общую стабильность, но пока что остаются открытыми немало технических и геймплейных проблем.

Источник: S.T.A.L.K.E.R. 2 News

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