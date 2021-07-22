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Игра New World выводит из строя некоторые видеокарты GeForce RTX 3090

Игра New World выводит из строя некоторые видеокарты GeForce RTX 3090

Игра New World выводит из строя некоторые видеокарты GeForce RTX 3090


Геймеры, играющие в New World от Amazon, сообщают о проблемах с видеокартами. Соответствующие публикации появились от нескольких пользователей на официальном форуме игры.

Судя по всему, проблема встречается в системах, оснащённых видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3090, на которых запускаются альфа- и бета-версии игры New World. Через некоторое время после запуска игры на таких системах наблюдается перегрев видеокарты, скачки мощности и пропадание изображения. Как правило, сбой проявляется через 15-30 минут игры. Сообщается, что в главном меню игры нет ограничения по частоте кадров, что обычно вызывает гудение конденсаторов. По сообщениям игроков, наиболее уязвимыми являются видеокарты GeForce RTX 3090 производства EVGA. Некоторые устройства после такого сбоя и последующей перезагрузки системы так и не смогли восстановить работоспособность.

Один из участников закрытого бета-тестирования New World рассказал, что игра испортила уже вторую видеокарту EVGA GeForce RTX 3090. Кроме того, он установил в систему старую видеокарту GeForce GTX 980, и она не испытывала никаких проблем при запуске игры New World.

Игра New World выводит из строя некоторые видеокарты GeForce RTX 3090

Иными словами, игра Amazon New World в некоторых случаях выводит из строя видеокарты GeForce RTX 3090, и особенно уязвимыми являются продукты EVGA. Таким образом, можно рекомендовать воздержаться от запуска игры New World до выпуска обновлений, особенно на системах с видеокартами GeForce RTX 3090.

Вскоре после появления жалоб на «окирпичивание» видеокарт игрой New World компания Amazon выступила с заявлением:

«Сотни тысяч людей вчера играли в закрытую бета-версию New World, а общее время игры исчисляется миллионами часов. Мы получили несколько сообщений о том, что игроки, использующие высокопроизводительные видеокарты, сталкивались с отказом оборудования во время игры в New World.

New World выполняет стандартные вызовы DirectX, как это предусмотрено Windows API. Мы не видели никаких признаков широко распространенных проблем с серией 3090 ни в бета-версии, ни в течение многих месяцев альфа-тестирования.

В закрытую бета-версию New World можно играть безопасно. Чтобы ещё больше успокоить игроков, сегодня мы выпустим патч, который ограничивает количество кадров в секунду на экране нашего меню. Мы благодарны за поддержку, которую New World получает от игроков со всего мира, и будем продолжать прислушиваться к их отзывам на протяжении всего периода бета-тестирования и после него».

Иными словами, в качестве решения проблемы Amazon намерена ограничить частоту кадров в меню. Однако компания не считает поломку некоторых видеокарт GeForce RTX 3090 «широко распространённой проблемой».

Источник: videocardz

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