Игра New World выводит из строя некоторые видеокарты GeForce RTX 3090

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Геймеры, играющие в New World от Amazon, сообщают о проблемах с видеокартами. Соответствующие публикации появились от нескольких пользователей на официальном форуме игры.

Судя по всему, проблема встречается в системах, оснащённых видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3090, на которых запускаются альфа- и бета-версии игры New World. Через некоторое время после запуска игры на таких системах наблюдается перегрев видеокарты, скачки мощности и пропадание изображения. Как правило, сбой проявляется через 15-30 минут игры. Сообщается, что в главном меню игры нет ограничения по частоте кадров, что обычно вызывает гудение конденсаторов. По сообщениям игроков, наиболее уязвимыми являются видеокарты GeForce RTX 3090 производства EVGA. Некоторые устройства после такого сбоя и последующей перезагрузки системы так и не смогли восстановить работоспособность.

Один из участников закрытого бета-тестирования New World рассказал, что игра испортила уже вторую видеокарту EVGA GeForce RTX 3090. Кроме того, он установил в систему старую видеокарту GeForce GTX 980, и она не испытывала никаких проблем при запуске игры New World.

Иными словами, игра Amazon New World в некоторых случаях выводит из строя видеокарты GeForce RTX 3090, и особенно уязвимыми являются продукты EVGA. Таким образом, можно рекомендовать воздержаться от запуска игры New World до выпуска обновлений, особенно на системах с видеокартами GeForce RTX 3090.

Вскоре после появления жалоб на «окирпичивание» видеокарт игрой New World компания Amazon выступила с заявлением:

«Сотни тысяч людей вчера играли в закрытую бета-версию New World, а общее время игры исчисляется миллионами часов. Мы получили несколько сообщений о том, что игроки, использующие высокопроизводительные видеокарты, сталкивались с отказом оборудования во время игры в New World. New World выполняет стандартные вызовы DirectX, как это предусмотрено Windows API. Мы не видели никаких признаков широко распространенных проблем с серией 3090 ни в бета-версии, ни в течение многих месяцев альфа-тестирования. В закрытую бета-версию New World можно играть безопасно. Чтобы ещё больше успокоить игроков, сегодня мы выпустим патч, который ограничивает количество кадров в секунду на экране нашего меню. Мы благодарны за поддержку, которую New World получает от игроков со всего мира, и будем продолжать прислушиваться к их отзывам на протяжении всего периода бета-тестирования и после него».

Иными словами, в качестве решения проблемы Amazon намерена ограничить частоту кадров в меню. Однако компания не считает поломку некоторых видеокарт GeForce RTX 3090 «широко распространённой проблемой».

Источник: videocardz