Игровой ноутбук Razer Blade Stealth 13 получил процессор Intel 10-го поколения и видеокарту NVIDIA GeGorce GTX 1650

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Компания Razer подготовила к выпуску обновлённую версию игрового ноутбука Blade Stealth 13, оснастив его процессором Intel Core 10-го поколения.

Обновлённая версия Blade Stealth 13 является одним из самых компактных игровых ноутбуков. При массе всего в 1,27 кг устройство предлагает процессор Intel Core 10-го поколения с интегрированной графикой Iris Plus или опциональной дискретной видеокартой NVIDIA GeGorce GTX 1650. При этом даже встроенного GPU должно быть достаточно для запуска не самых требовательных игр в разрешении Full HD. Но при этом Razer стала первой компанией, оснастившей 13-дюймовый ноутбук видеокартой NVIDIA GeGorce GTX 1650. Прошлогодняя модель довольствовалась решением NVIDIA MX150.

В устройстве доступно 16 ГБ оперативной памяти. Ёмкость встроенного хранилища на базе твердотельного накопителя PCIe M.2 может составлять 256 ГБ для версии с интегрированным GPU и 512 ГБ для модификации с NVIDIA GeGorce GTX 1650. 13-дюймовый дисплей доступен в виде двух опций: с разрешением Full HD и охватом 100% цветового пространства sRGB или с разрешением 4K, сенсорной панелью и защитным стеклом Gorilla Glass. Автономность версии с интегрированным GPU может достигать 10 часов.

Обновлённый игровой ноутбук Razer Blade Stealth 13 поступит в продажу в конце сентября по цене от $1500.

Источник: Enagdget