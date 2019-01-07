Игровой ноутбук-трансформер Acer Predator Triton 900 поступит в продажу по цене $4000

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На прошлогодней выставке IFA 2018 компания Acer показала трансформируемый игровой ноутбук Predator Triton 900, но не поделилась подробностями об этом устройстве. Теперь же, в рамках проведения выставки CES 2019, были оглашены подробные технические характеристики и цены такого оригинального игрового ноутбука.

Применяемая система крепления дисплея позволяет использовать Acer Predator Triton 900 в качестве традиционного ноутбука, дисплея и даже планшета (если кому-то будет удобно держать в руках 17-дюймовый планшет массой в несколько килограмм). Что касается экрана, то здесь применяется 17-дюймовая IPS панель с разрешением 4K, поддержкой сенсорного ввода и технологии NVIDIA G-Sync.

Конфигурация Acer Predator Triton 900 – вполне на должном уровне для игрового ноутбука. Пользователям предлагаются производительные процессоры вплоть до 6-ядерного чипа Intel Core i7 8-го поколения, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельные накопители NVMe PCIe и дискретная видеокарта вплоть до новейшей NVIDIA GeForce RTX 2080. Для любителей играть при помощи геймпада имеется встроенный беспроводной ресивер Xbox, позволяющий подключать контроллер Xbox One.

Игровой ноутбук Acer Predator Triton 900 поступит в продажу в марте этого года. Его рекомендованная розничная цена начинается с отметки $3999.

Для тех, кто не согласен покупать игровой ноутбук по цене б.у. автомобиля, предлагается более доступная версия Predator Triton 500 в традиционном корпусе. Здесь имеется 15,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, поддержкой частоты обновления 144 Гц и технологии NVIDIA G-Sync. Зато прочие характеристики, включая процессор, ОЗУ, SSD и видеокарту, такие же, как и у старшего собрата. Но в данном случае цена базовой конфигурации (которая, к сожалению, не уточняется) составляет $1799,99.

Источник: The Verge