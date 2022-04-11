Илон Маск поделился своим видением развития Twitter (оплата подписки Twitter Blue в Dogecoin и переименование в Titter) и отказался от места в совете директоров компании

Недавно Илон Маск приобрел 9,2% акций Twitter, а теперь он поделился своим видением дальнейшего развития этой социальной платформы. Вскоре после покупки Маск опубликовал серию открытых вопросов о настоящем и будущем сайта, предлагая новые функции, выделяя проблемные сферы и высказывая шутливые комментарии.

Одной из наиболее давних проблемных сфер сервиса Илон Маск считает политику модерации Twitter. Он неоднократно поднимал соответствующие вопросы на протяжении последних лет, сетуя на проблемы в сфере свободы слова. Однако с момента покупки доли Twitter Маск предложил более прозаические изменения в социальной сети – добавить кнопку редактирования, чтобы пользователи могли переписывать свои сообщения после публикации. Это предложение возродило дебаты о том, поможет ли такая функция общему общению или навредит ему.

Также Маск выразил обеспокоенность тем, что многие популярные аккаунты в Twitter «редко пишут твиты и публикуют очень мало контента». При этом он спросил:

«Twitter умирает? Например, Тейлор Свифт ничего не публиковала в течение 3 месяцев. А Джастин Бибер опубликовал только один пост за весь год».

В другой серии твитов он раскритиковал сервис, предлагаемый в рамках пакета подписки Twitter Blue. Маск утверждает, что сервис должен предлагаться с «галочкой аутентификации» и без рекламы, поскольку «власть корпораций диктовать политику значительно возрастает, если Twitter зависит от рекламных денег, чтобы выжить».

Дополнительно Маск спросил своих подписчиков, следует ли Twitter превратить свою штаб-квартиру в Сан-Франциско в приют для бездомных, «поскольку там всё равно никто не появляется». При этом 91% его подписчиков проголосовали «за». В другом опросе Илон Маск спросил, следует ли «удалить w в Twitter?». В этом опросе были доступны варианты ответов «да» и «конечно», и большинство проголосовавших выбрало ответ «да».

Вместе с тем, стало известно, что Илон Маск больше не собирается входить в совет директоров Twitter. Об этом сообщил генеральный директор Twitter Параг Агравал. Хотя ещё на прошлой неделе Агравал подтвердил, что Маск будет назначен в совет директоров после покупки им 9,2% акций компании. Но теперь Маск решил не занимать это место.

«Во вторник мы объявили, что Илон будет назначен в совет директоров после проверки биографических данных и официального принятия», — написал Агравал. «Назначение Илона в совет директоров должно было официально вступить в силу 9 апреля, но в то же утро Илон сообщил, что не будет входить в совет. Я считаю, что это к лучшему. Мы ценим и всегда будем ценить вклад наших акционеров, независимо от того, входят они в наш совет директоров или нет. Илон — наш крупнейший акционер, и мы будем открыты для его предложений».

Присоединение к совету директоров Twitter помешало бы Маску владеть более чем 14,9% акций компании.

Источник: The Guardian, The Verge