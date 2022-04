Илон Маск приобрел 9% акций Twitter – на фоне жалоб по ограничениям свободы слова на платформе

В сеть попал документ Комиссии по ценным бумагам США, в котором говорится что гендиректор Tesla Илон Маск стал владельцем 9, 2% акций Twitter. Долю в сервисе он приобрел 14 марта, а после сообщений СМИ о сделке акции выросли более чем на 25%.

CNBC подсчитало, что акции обошлись в $2,89 млрд.

Уже после покупки Маск создал опрос в Twitter, где спрашивал, придерживается ли сервис свободы слова.

Free speech is essential to a functioning democracy.

Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?

— Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022