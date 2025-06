Илон Маск любит называть тех, кто с ним не согласен, «фейковыми СМИ» — сейчас это его же собственный чатбот Grok от компании xAI.

Grok, который ранее рекомендовал казнить Маска, не впервые бунтует против взглядов владельца. Информация в интернете, на которую бот опирается при формировании ответов, очевидно, не соответствует этим взглядам, и Маску не остается ничего другого как, корректировать это вручную. Несколько дней назад Grok дал ответ на вопрос: «Левые или правые больше прибегали к насилию с 2016 года?» (вероятно, речь идет об обоих сроках президентства Трампа):

Major fail, as this is objectively false. Grok is parroting legacy media.

Working on it.

— Elon Musk (@elonmusk) June 18, 2025