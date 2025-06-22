Раздел Технологии выходит при поддержке

Илон Маск любит называть тех, кто с ним не согласен, «фейковыми СМИ» — сейчас это его же собственный чатбот Grok от компании xAI.

Grok, который ранее рекомендовал казнить Маска, не впервые бунтует против взглядов владельца. Информация в интернете, на которую бот опирается при формировании ответов, очевидно, не соответствует этим взглядам, и Маску не остается ничего другого как, корректировать это вручную. Несколько дней назад Grok дал ответ на вопрос: «Левые или правые больше прибегали к насилию с 2016 года?» (вероятно, речь идет об обоих сроках президентства Трампа):

«Данные свидетельствуют о том, что с 2016 года праворадикальное политическое насилие стало более частым и смертельным, а такие инциденты, как беспорядки в Капитолии 6 января и массовые расстрелы (например, Эль-Пасо 2019 года), привели к значительному количеству смертельных случаев. Насилие со стороны левых, хотя и растет, особенно во время протестов 2020 года, является менее смертельным и часто направлено против имущества. Опросы показывают, что обе стороны все чаще оправдывают насилие, что отражает глубокую поляризацию общества. Нападения праворадикальных сил составляют большинство смертельных инцидентов, согласно отчетам таких источников, как Reuters и GAO. Однако предвзятость в освещении событий может искажать восприятие. Обе стороны способствуют росту цикла беспорядков, и точное определение причин остается спорным из-за различных определений насилия».

Major fail, as this is objectively false. Grok is parroting legacy media. Working on it. — Elon Musk (@elonmusk) June 18, 2025

Маск сразу же сказал, что это «объективно» неправда. В отличие от бота, миллиардер не привел источников, из которых он сделал такой вывод.

«Большой провал, потому что это объективно неправда. Grok попугивает устаревшие медиа. Работает над этим».

Правые пользователи начали писать, что бот подвергается манипуляциям «левых СМИ», и что их влияние на него следует ограничить. Маск ответил: «Я знаю. Мы работаем, чтобы исправить это на этой неделе». Очевидно, ограничения СМИ, которые не соответствуют взглядам Маска, входящая в его представление о свободе слова, которую он часто упоминал.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Каким именно может быть вмешательство в деятельность Grok, нетрудно представить из недавних событий. В мае Grok начал рассказывать о «геноциде белых в ЮАР» даже в темах, которые не имели к этому никакого отношения. Впоследствии xAI призналась, что «странное поведение» Grok (не говорят, какое именно) было вызвано внешним вмешательством (не говорят, чьим именно). В тот же период Grok начал отрицать массовость Холокоста.

Раздел Технологии выходит при поддержке

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.