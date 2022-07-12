Двигатели ускорителя SpaceX Starship взорвались во время испытаний

Программа SpaceX Starship столкнулась с проблемой во время проведения плановых испытаний ракеты-носителя Super Heavy. В рамках испытаний прототипа на заводе в Бока-Чика (Техас) произошёл взрыв и возник пожар на стартовой площадке. Пожар удалось потушить, о пострадавших не сообщалось.

Ракета-носитель Super Heavy предназначена для обеспечения дополнительной подъёмной силы, необходимой для вывода космического корабля Starship на орбиту Земли и за её пределы. Этот прототип ракеты-носителя имеет 33 больших двигателя SpaceX Raptor. Испытания были специально разработаны для активации двигателей и предварительной оценки того, как будет выглядеть стартовая последовательность до фактического запуска.

Вскоре после инцидента генеральный директор SpaceX Илон Маск написал в Twitter, что явно катастрофические испытания закончились ожидаемым образом, но затем эта публикация была удалена. Вместо этого Маск признал, что всё прошло «нехорошо».

Первый орбитальный полёт космического корабля Starship планировалось провести в этом году. Однако этот инцидент, вероятно, приведёт к пересмотру графика, который уже и без того столкнулся с рядом задержек.

Источник: techcrunch