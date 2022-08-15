Илон Маск поделился с цензорами Китая видением роли технологий в будущем человечества

Глава Tesla Inc. Илон Маск написал колонку для официального журнала Управления киберпространства Китая. Агентство следит за безопасностью данных компаний и работает с другими государственными органами над цензурой онлайн-контента. Миллиардер изложил свое видение использования технологий для обеспечения будущего человечества в июльском выпуске издания, наряду с публикациями китайских авторитетов в этой области.

Маск, который поддерживает тесные связи с Пекином, в прошлом году присоединился к Всемирной интернет-конференции Си Цзиньпина, целью которой является развитие международного сотрудничества. Представитель Tesla China подтвердил, что Маск написал статью, но отказался от дальнейших комментариев.

Маск указал, что журнал, первый номер которого вышел в этом году, обратился к нему за статьей. Предприниматель коснулся своего бизнеса, в том числе Space Exploration Technologies Corp., деятельность которой он назвал первым шагом к заселению города на Марсе. Он также упомянул интерфейс мысленного управления Neuralink и анонсированного в прошлом году робота-гуманоида Tesla Bot, первый прототип которого готовится к выпуску в этом году. Глава Tesla обратился к своим «китайским друзьям», говоря о важности электрификации транспорта.

«Я больше всего надеюсь, что люди создадут самодостаточный город на Марсе», – рассказал Маск. «Роботы Tesla Bot изначально предназначены для замены людей в повторяющихся, скучных и опасных задачах. Но видение заключается в том, чтобы они обслуживали миллионы домашних хозяйств, например, готовили, стригли газоны и ухаживали за пожилыми людьми».

«Я хочу сделать все возможное, чтобы максимально использовать технологии для достижения лучшего будущего человечества», – написал Маск. «С этой целью любая область, которая способствует устойчивому будущему, достойна наших инвестиций».

Китай – производственная база и крупнейший в мире рынок электромобилей. В Шанхае расположен гигантский завод Tesla, а в провинции Фуцзянь базируется Компания Contemporary Amperex Technology Co. – ведущий производитель аккумуляторов для электрокаров.

Не отставая от тренда, китайцы сами создали недавно человекоподобного робота.

Источник: Bloomberg