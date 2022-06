Илона Маска обвинили в создании пирамиды с Dogecoin и через суд требуют компенсировать ущерб в сумме $258 млрд

На прошлой неделе в окружной суд Нью-Йорка был подан коллективный иск против самого богатого человека в мире Илона Маска и его компаний SpaceX и Tesla. Причиной тому стало обвинение Маска в создании финансовой пирамиды Понци с использованием криптовалюты Dogecoin. В иске от Маска требуют возместить общий денежный ущерб в размере $258 млрд. Дополнительно суду было предложено признать торговлю DOGE азартной игрой в США.

I will keep supporting Dogecoin

Однако иск не нашел отклика в криптосообществе, поскольку предприниматели начали высмеивать этот шаг. Маск также не намерен отказываться от своих планов, заявив в Twitter, что и далее будет поддерживать Dogecoin.

В субботу создатель Dogecoin Билли Маркус, который больше не является частью проекта, поделился своим видением развития Dogecoin, выходя за рамки поднявшейся шумихи. Он порекомендовал разработчикам больше сосредоточиться на полезности и безопасности криптовалюты. Маск согласился с предложением Маркуса, высказав мнение, что Dogecoin должна стать больше похожей на валюту.

Tesla and SpaceX merch, maybe more down the road

— Elon Musk (@elonmusk) June 18, 2022