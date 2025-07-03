Известный криптотрейдер потерял $15 млн всего за 10 дней

Биткоин вырос до $110 тыс. Топовый криптовалютный трейдер Qwatio понес ошеломляющие потери. На децентрализованной бирже Hyperliquid ликвидированы его позиции на сумму 1,177 BTC ($128,3 миллиона) и 34,466 ETH ($86,82 млн). Таким образом, он потерял $15 млн собственных средств всего за 10 дней.

Трейдер Qwatio использует огромное кредитное плечо и стратегию ставок на падение цены (шорт). Однако, когда рынок растет, его позиции ликвидируются. Это не первый раз, когда трейдер сталкивается с массивными потерями.

Только в течение 2 июля трейдер потерял $5,2 млн на 16 шорт-позициях по BTC и ETH.

Другой известный трейдер, Джеймс Винн, понес потери более чем на $100 млн в июне, когда биткоин кратковременно опустился ниже $105 тыс. Несмотря на это, он продолжает открывать новые позиции.

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В мае он открыл шорт-позицию по Bitcoin (BTC) на $1 млрд, используя 40-кратное плечо, рискуя всем своим кошельком в $50 млн. Это была самая большая когда-либо сделанная он-чейн ставка. Но впоследствии он закрыл позицию с $1 млн убытка.

Этот трейдер известен высокорисковыми ставками, которые принесли ему миллионы. Например, в 2022 году он прославился прогнозом по росту PEPE. Вложив $7,6 тыс. он получил прибыль в размере $25 млн. Но в мае текущего года Винн потерял $87 млн, в результате чего на счету осталось лишь $23 млн.

Источник: Lookonchain