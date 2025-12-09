IMDb назвал лучшие фильмы и сериалы 2025 года: лидируют "Супермен" и "Белый лотос"

Сайт IMDb представил рейтинги лучших фильмов и сериалов 2025 года. Перечень топов среди кино возглавил новый «Супермен» от DC, за которым следовали два хоррора «Оружие» и «Грешники», тогда как абсолютным лидером среди шоу внезапно стал «Белый лотос», а расхваленные «Очень странные дела» вообще выпали из списка.
Для кого-то эти рейтинги могут оказаться неожиданными, но их сформировали с учетом просмотров и предпочтений более 250 млн пользователей платформы по всему миру. Ниже доступны полные топы для фильмов, сериалов и самых популярных звезд года.
Лучшие фильмы 2025 года
- Супермен
- Оружие
- Грешники
- Битва за битвой
- Мир Юрского периода: Возрождение
- Франкенштейн
- Счастливчик Гилмор 2
- Громовержцы
- Миссия невыполнима: Финальная расплата
- F1: Фильм
Лучшие сериалы 2025 года
- Белый лотос
- Одни из нас
- Разделение
- Уэнсдэй
- Игра в кальмара
- Декстер: Воскрешение
- Чудовища
- Отдел нераскрытых дел
- Андор
- Черное зеркало
Самые популярные знаменитости 2025 года
- Изабела Мерсед (Одни из нас)
- Эйми Лу Вуд (Белый лотос)
- Мэтью Гуд (Отдел нераскрытых дел)
- Том Круз (Миссия невыполнима: Финальная расплата)
- Сидни Суини (Королева ринга)
- Бритт Лоуер (Разделение)
- Сидни Чендлер (Чужой: Земля)
- Уолтон Хоггинс (Белый лотос)
- Дэвид Коренсвет (Супермен)
- Ванесса Кирби (Фантастическая четверка)
Напомним, что ранее режиссер Квентин Тарантино назвал лучший фильм 21 века, созданный, по его мнению, с «необычайным» режиссерским мастерством.
