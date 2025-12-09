IMDb назвал лучшие фильмы и сериалы 2025 года: лидируют "Супермен" и "Белый лотос"

Сайт IMDb представил рейтинги лучших фильмов и сериалов 2025 года. Перечень топов среди кино возглавил новый «Супермен» от DC, за которым следовали два хоррора «Оружие» и «Грешники», тогда как абсолютным лидером среди шоу внезапно стал «Белый лотос», а расхваленные «Очень странные дела» вообще выпали из списка.

Для кого-то эти рейтинги могут оказаться неожиданными, но их сформировали с учетом просмотров и предпочтений более 250 млн пользователей платформы по всему миру. Ниже доступны полные топы для фильмов, сериалов и самых популярных звезд года.

Супермен

Оружие

Грешники

Битва за битвой

Мир Юрского периода: Возрождение

Франкенштейн

Счастливчик Гилмор 2

Громовержцы

Миссия невыполнима: Финальная расплата

F1: Фильм

Белый лотос

Одни из нас

Разделение

Уэнсдэй

Игра в кальмара

Декстер: Воскрешение

Чудовища

Отдел нераскрытых дел

Андор

Черное зеркало

Изабела Мерсед (Одни из нас)

Эйми Лу Вуд (Белый лотос)

Мэтью Гуд (Отдел нераскрытых дел)

Том Круз ( Миссия невыполнима: Финальная расплата)

Миссия невыполнима: Финальная расплата) Сидни Суини (Королева ринга)

Бритт Лоуер (Разделение)

Сидни Чендлер (Чужой: Земля)

Уолтон Хоггинс (Белый лотос)

Дэвид Коренсвет (Супермен)

Ванесса Кирби (Фантастическая четверка)

