IMDb назвал лучшие фильмы и сериалы 2025 года: лидируют "Супермен" и "Белый лотос"

Катерина Даньшина

IMDb назвав кращі фільми та серіали 2025 року: лідирують "Супермен" та "Білий лотос"

Сайт IMDb представил рейтинги лучших фильмов и сериалов 2025 года. Перечень топов среди кино возглавил новый «Супермен» от DC, за которым следовали два хоррора «Оружие» и «Грешники», тогда как абсолютным лидером среди шоу внезапно стал «Белый лотос», а расхваленные «Очень странные дела» вообще выпали из списка.

Для кого-то эти рейтинги могут оказаться неожиданными, но их сформировали с учетом просмотров и предпочтений более 250 млн пользователей платформы по всему миру. Ниже доступны полные топы для фильмов, сериалов и самых популярных звезд года.

Лучшие фильмы 2025 года

  • Супермен
  • Оружие
  • Грешники
  • Битва за битвой
  • Мир Юрского периода: Возрождение
  • Франкенштейн
  • Счастливчик Гилмор 2
  • Громовержцы
  • Миссия невыполнима: Финальная расплата
  • F1: Фильм
Кадри з фільму «Зброя»
«Оружие» / Warner Bros.

Лучшие сериалы 2025 года

  • Белый лотос
  • Одни из нас
  • Разделение
  • Уэнсдэй
  • Игра в кальмара
  • Декстер: Воскрешение
  • Чудовища
  • Отдел нераскрытых дел
  • Андор
  • Черное зеркало
«Белый лотос» / HBO

Самые популярные знаменитости 2025 года

  • Изабела Мерсед (Одни из нас)
  • Эйми Лу Вуд (Белый лотос)
  • Мэтью Гуд (Отдел нераскрытых дел)
  • Том Круз (Миссия невыполнима: Финальная расплата)
  • Сидни Суини (Королева ринга)
  • Бритт Лоуер (Разделение)
  • Сидни Чендлер (Чужой: Земля)
  • Уолтон Хоггинс (Белый лотос)
  • Дэвид Коренсвет (Супермен)
  • Ванесса Кирби (Фантастическая четверка)
Изабела Мерсед с Беллой Рамзи в сериале «Одни из нас» / HBO

Напомним, что ранее режиссер Квентин Тарантино назвал лучший фильм 21 века, созданный, по его мнению, с «необычайным» режиссерским мастерством.

