"Человек завтрашнего дня": Джеймс Ганн анонсировал "Супермен 2" с Дэвидом Коренсветом

Катерина Даньшина

"Человек завтрашнего дня": Джеймс Ганн анонсировал "Супермен 2" с Дэвидом Коренсветом

Сиквел «Супермена» с Дэвидом Коренсветом будет! Джеймс Ганн из DC объявил официальное название, дату релиза и намекнул на дополнительный актерский состав.

Фильм Man of Tomorrow (в соответствии с названием новой «Супергерл») выйдет в кинотеатрах 9 июля 2027 года. В посте с анонсом Ганн поделился изображением художника Джима Ли, где супергерой позирует со своим соперником Лексом Лютором.

Вполне ожидаемо, что к фильму присоединится и Николас Холт. Однако, учитывая культовые зелено-фиолетовые доспехи персонажа и мирное пребывание на картинке с Суперменом, есть предположение, что Лютор объединится с персонажем Коренсвета, чтобы противостоять еще большей угрозе. Вопрос в том, кто ею станет?

Оба актера опубликовали на своих страницах подобные изображения, но Холт добавил творение Митча Герадса, которое показало Супермена и Лютора в бою. Очевидно, конфликт не завершен до конца. Изабела Мерсед также подтвердила в соцсетях, что вернется к роли Девушки-Ястреба.

Ніколас Голт і Девід Коренсвет у фільмі «Супермен» / DC, Warner Bros.
Николас Холт и Дэвид Коренсвет в фильме «Супермен» / DC, Warner Bros.

«Супермен» 2025 года заработал в прокате $600 млн. Сейчас у фильма 83% от критиков и 90% от зрителей на Rotten Tomatoes, поэтому сиквел кажется вполне оправданным.

Производство должны начать в следующем году. Ранее Ганн сообщил THR, что завершил «60-страничную работу с диалогами», которую теперь просто нужно превратить в сценарий.

Среди других новых проектов DC: «Супергерл» с Мили Алкок, которая выйдет в кинотеатрах 26 июня 2026 года, а также «Глиняное лицо», съемки которого начались на днях.

Жизнь после «Супермена»: DC запланировала почти 20 фильмов и сериалов на ближайшие годы (перечень и даты выхода)

