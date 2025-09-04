"Человек завтрашнего дня": Джеймс Ганн анонсировал "Супермен 2" с Дэвидом Коренсветом

Сиквел «Супермена» с Дэвидом Коренсветом будет! Джеймс Ганн из DC объявил официальное название, дату релиза и намекнул на дополнительный актерский состав.

Фильм Man of Tomorrow (в соответствии с названием новой «Супергерл») выйдет в кинотеатрах 9 июля 2027 года. В посте с анонсом Ганн поделился изображением художника Джима Ли, где супергерой позирует со своим соперником Лексом Лютором.

Man of Tomorrow. In theatres July 9, 2027. pic.twitter.com/hegJEuRMTk — James Gunn (@JamesGunn) September 3, 2025

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Вполне ожидаемо, что к фильму присоединится и Николас Холт. Однако, учитывая культовые зелено-фиолетовые доспехи персонажа и мирное пребывание на картинке с Суперменом, есть предположение, что Лютор объединится с персонажем Коренсвета, чтобы противостоять еще большей угрозе. Вопрос в том, кто ею станет?

Оба актера опубликовали на своих страницах подобные изображения, но Холт добавил творение Митча Герадса, которое показало Супермена и Лютора в бою. Очевидно, конфликт не завершен до конца. Изабела Мерсед также подтвердила в соцсетях, что вернется к роли Девушки-Ястреба.

«Супермен» 2025 года заработал в прокате $600 млн. Сейчас у фильма 83% от критиков и 90% от зрителей на Rotten Tomatoes, поэтому сиквел кажется вполне оправданным.

Производство должны начать в следующем году. Ранее Ганн сообщил THR, что завершил «60-страничную работу с диалогами», которую теперь просто нужно превратить в сценарий.

Среди других новых проектов DC: «Супергерл» с Мили Алкок, которая выйдет в кинотеатрах 26 июня 2026 года, а также «Глиняное лицо», съемки которого начались на днях.