Фильм ужасов "Оружие" заработал за 10 дней больше, чем крупный провал Disney за два месяца

Хоррор «Оружие» от Зака Креггера превзошел общие «домашние» сборы «Белоснежки» всего за 10 дней.

Во второй уик-энд проката в Северной Америке «Оружие» продемонстрировало падение в скромные 43% (довольно впечатляюще, как для жанра) и добавило еще $25 млн к общей домашней кассе в $89 млн. Фактически, за 10 дней лента превзошла прокат «величайшего провала» Disney, «Белоснежки», которая собрала за два месяца показов в американских кинотеатрах всего $87,2 млн.

В сумме с международными сборами общая мировая касса «Оружия» приблизилась к $148 млн, а значит лента уверенно «перебила» свой бюджет в $38 млн. Для сравнения, производство противоречивой «Белоснежки» обошлось в примерно $300 млн.

Оценки у «Оружия» вполне соответствуют результатам в прокате: 94% на Rotten Tomatoes и более скромные, но все же приличные 7,9 из 10 на IMDb.

«Оружие» — один из немногих оригинальных фильмов от крупных студий (не римейк и не сиквел или приквел), который вышел в 2025 году. Для Warner Bros. его выпуск отметился шестым подряд дебютом с кассой более $40 млн. Режиссер Зак Креггер, известный хитовым «Варваром», объединил в своем новом творении жанры детектива, ужасов и мистики, чтобы рассказать жуткую историю об исчезновении целого класса в одной из школ городка Мейбрук. Главные роли взяли на себя Джош Бролин, Бенедикт Вонг и Джулия Гарнер.

Следующий фильм Креггера — экранизация «Обители зла», где режиссер обещает рассказать историю новых персонажей в знакомом сеттинге и показать версию «более приближенную к атмосфере игр», в отличие от предыдущих проектов. В то же время, в Warner Bros. серьезно настроены на сиквел «Оружия», который расскажет предысторию тети Глэдис.

Источник: Variety, Comicbook