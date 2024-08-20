Indiana Jones and the Great Circle: новый трейлер и дата релиза

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Джефф Кили во время Gamescom Opening Night Live объявил даты выхода новой игры о приключениях Индианы Джонса.

Indiana Jones and the Great Circle появится на Xbox Series X|S и ПК 9 декабря 2024 года. Владельцы PlayStation 5 смогут приобщиться к археологическим приключениям весной 2025 года.

Действие игры разворачивается в 1937 году, между событиями фильмов «В поисках утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход». Игроки возьмут на себя роль легендарного археолога Индианы Джонса, который пытается помешать злоумышленникам завладеть древней силой, связанной с Большим Кругом (Great Circle).

Разработкой Indiana Jones and the Great Circle занимается студия MachineGames, известная своей работой над серией игр Wolfenstein. Исполнительным продюсером проекта выступает Тодд Говард.

Indiana Jones and the Great Circle — это приключенческая игра от первого лица для одного игрока. Она обещает совместить кинематографический стиль с увлекательным геймплеем, что позволит игрокам полностью погрузиться в атмосферу приключений Индианы Джонса.

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Страница игры в Steam здесь.

Источник: Gamesradar

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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