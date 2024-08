Секретное достижение Xbox: почему его получил только Тодд Говард и что в нем написано?

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Руководитель Bethesda Тодд Говард владеет эксклюзивным достижением Xbox, но его текст оставался тайной почти четыре года.

В сентябре 2020 года Xbox подарила Тодду Говарду особая игра. Этот подарок ознаменовал получение Говардом награды за жизненные достижения от Game Developers Conference (GDC). Запуск игры автоматически разблокировал достижение Xbox под названием Lifetime стоимостью 1000 баллов.

Недавно сайт TrueAchievements, специализирующийся на достижениях в играх, обнаружил полное описание этого уникального трофея. Текст достижения гласит:

«Отражает невероятное мастерство Тодда Говарда и его команды в создании миров, столь же реальных, как и любые на Земле».

Раскрытие этой информации вызвало оживленную реакцию пользователей TrueAchievements. Комментаторы вспомнили самые известные мемы, связанные с Говардом, в частности о многочисленных переизданиях игры Skyrim. Один из пользователей процитировал фразу «It just works!» («Оно просто работает!»), которая стала популярной после презентации Fallout 4.

Тодд Говард работает в игровой индустрии уже 30 лет. Он присоединился к Bethesda в 1994 году и участвовал в разработке CD-версии The Elder Scrolls: Arena. Первым полноценным проектом Говарда стала игра The Terminator: Future Shock, выпущенная в 1995 году. Широкую известность он получил как режиссер Fallout 3 и The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Онлайн-курс DevOps engineer від Mate academy. Завдяки онлайн-курсу з гнучким графіком DevOps engineer ви зможете почати карʼєру в IT з нуля. . Отримати знижку на курс

В последнее время Говард воплотил свою давнюю мечту, создав космическую ролевую игру Starfield. Также он выступил исполнительным продюсером игры Indiana Jones and the Great Circleчто стало еще одним важным этапом в его карьере. По словам бывшего вице-президента по маркетингу Bethesda Пита Гайнса, Говард «возможно, самый большой фанат Индианы Джонса на планете».

Источник: Gamesradar

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.