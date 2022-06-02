Ingenuity придется «просидеть» всю марсианскую зиму

Пыльные бури и смена сезонов ограничат возможность полета марсолета NASA Ingenuity в течение следующих нескольких месяцев.

3 мая специалисты потеряли связь с марсоходом Perseverance, который служит ретранслятором между летательным аппаратом и диспетчерами на Земле. Связь была восстановлена ​​через два дня, и инженеры пришли к выводу, что марсоход перешел в режим экономии энергии, когда уровень заряда батареи упал ниже допустимого предела. Марсианская зима повлияла и на Ingenuity, пишет SpaceNews.

В Лаборатории реактивного движения NASA отметили, что увеличение количества пыли в атмосфере блокирует солнечный свет, не давая солнечным панелям Ingenuity полноценно зарядить батареи. Поэтому для экономии заряда снизили температуру, при которой вертолет включает обогреватели и т.д.

«В настоящее время мы переживаем худший сезон марсианских пыльных бурь. Небеса полны пыли, а солнечные батареи почти не работают», — сказал Яакко Каррас, главный инженер Ingenuity.

В ближайшие недели станет еще холоднее и суровее.

«Надеюсь, если мы сможем пройти через оба эти периода через несколько месяцев и начнем возвращаться к марсианской весне, когда снова получим энергию», — сказал он, имея в виду пыльные бури и зиму.

В планах «припарковать» Ingenuity где-нибудь на склоне, чтобы увеличить количество солнечного света. Такой подход ранее использовался для марсоходов Spirit и Opportunity. Однако посадить марсолет в нужном месте может быть очень сложно. Поэтому сейчас летательный аппарат в основном «сидит».

Лаборатория реактивного движения NASA опубликовала 27 мая видео, составленное из изображений, сделанных Ingenuity во время рекордного полета 8 апреля. Марсолет преодолел 704 метра со скоростью 5,5 метра в секунду. Это был самый длительный и самый быстрый полет. Он стал для Ingenuity 25-м, хотя в рамках миссии планировалось выполнить не 5. А последний полет и 28-й в целом был совершен 29 апреля.